2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından geçen dakikalarda, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Alvaro Morata ile La Roja'nın mevcut yıldızı Lamine Yamal arasında duygusal bir an yaşandı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Alvaro Morata'nın İspanya'ya ikinci yıldızını kazandıran 2026 Dünya Kupası finalini kaçırmak istemediğini yazdı.

Como forması giyen forvet, turnuvaya katılamayan Fermin Lopez gibi diğer milli oyuncularla birlikte maçı izlemek için New York'a gitti.

İspanya Milli Takımı'na galibiyeti getiren Ferran Torres'in uzatma dakikalarında, 106. dakikada attığı golün ardından kutlamalar MetLife Stadyumu'nun çimlerine taşındı.

Kucaklaşmalar, gözyaşları ve tebriklerin ortasında, en duygusal anlardan biri Morata ile Lamine Yamal'ı bir araya getiren andı.

Kameralar, eski Real Madrid ve Atletico Madrid forveti ile genç Barcelona yıldızının uzun uzun kucaklaştığı anı görüntüledi.

Bu, iki oyuncunun bu Dünya Kupası'nda birlikte yer almamalarına rağmen aralarındaki yakın ilişkiyi yansıtan, sevgi ve dostluk dolu bir jestti.

Bu sahne, İspanya Milli Takımı içindeki havayı bir kez daha ortaya koydu ve teknik direktör Luis de la Fuente'nin final maçının ardından söylediği gibi: "Oyuncular, bir grubun, bir takımın ve bir ailenin nasıl olması gerektiğine dair örnek teşkil eden bir tablo çizdi."

"Aile" kelimesinin ta kendisi, Morata ile Lamine'yi bir araya getiren o kucaklaşmada belirginleşti. Nesiller arası geçişi simgeleyen ve İspanyol oyuncuların bu yeni altın kuşağının son başarılarının yalnızca sahadaki yeteneğe değil, aynı zamanda soyunma odasına hâkim olan birlik ve aidiyet duygusuna dayandığını gösteren bir görüntü.







