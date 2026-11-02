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Video: Mohammed Noor bombayı patlattı: İttihad'ın teknik direktörü bazı oyuncular konusunda kandırılıyor!

Al Ittihad - Al-Ain
Al Ittihad
Al-Ain
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Çarpıcı açıklamalar

İttihat efsanesi Muhammed Nur, Elite Asya Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Al Ain karşısında 4-1'lik ağır mağlubiyetin ardından takımın Alman teknik direktörü Jens Fiessing'e ateş püskürdü ve teknik tercihlerini ile maç yönetimini eleştirdi.

"Nadina" programında konuşan Nur, Fiessing'in maça kötü bir kadroyla başladığını söyledi ve oyun tarzına yönelik tekrarlayan gözlemler bulunduğunu, özellikle aslen sağ kanatta zorlanan Muhannad eş-Şınkıti'nin sol bek mevkisinde oynatılmasına dikkat çekti.

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Al Ain karşısında ortaya çıkan İttihat'ın "göze hitap etmediğini" ekleyen Nur, takımın hâlâ kuruluş aşamasında olduğunu, ancak teknik direktörün maça rakip bir takım gibi yaklaşarak El-Amid'in şu anda yaşadığı eksiklikleri göz ardı ettiğini açıkladı.

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ITT

ITT

Premier Lig

06 Kas 2026

NEO

NEO

ALW

ALW

B.A.E Körfez Ligi

08 Kas 2026

ALA

ALA

İttihat efsanesi, Hollandalı Gigi Wijnaldum ile maça başlanması kararını da eleştirerek ilk on birde yer almasının isabetli bir tercih olmadığını değerlendirdi; ardından Fiessing'e doğrudan bir eleştiri yönelterek onun "şu ana kadar bazı oyuncular konusunda aldatıldığını" söyledi.

Nur'un açıklamaları, İttihat'ın kendi sahasında aldığı sert mağlubiyetin ardından Alman teknik direktörün tercihleri üzerine tartışma kapısını aralıyor; bu mağlubiyet teknik heyetin üzerindeki baskıyı artırdı ve önümüzdeki dönemde takımın sorunlarını çözme kabiliyetine dair soru işaretleri doğurdu.

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