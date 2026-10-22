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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Video: Mohamed Salah "toy gibi" hatasını Hearts karşısında 6 dakikada telafi etti

M. Salah
Trabzonspor
Trabzonspor - Heart of Midlothian
Heart of Midlothian
Konferans Ligi
Mısır
Türkiye
İskoçya

Firavun'un draması

Birkaç dakika içinde suçludan kahramana dönüştü. İskoç ekibi Hearts karşısında Mohamed Salah'ın hikâyesi işte böyleydi; takımını bir penaltıdan mahrum bırakan basit bir hataya yol açtıktan sonra, bizzat kendisi dönüp rotayı düzeltti ve Trabzonspor'u öne geçirdi.

Trabzonspor taraftarı, takımın UEFA Konferans Ligi lig aşaması müsabakaları kapsamında İskoç ekibi Hearts ile oynadığı karşılaşmada, başrolünde Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın bulunduğu dramatik bir senaryoya tanık oldu.

Basit bir hata penaltıyı iptal ettirdi

Hikâye, Hearts savunmacısının ceza sahası içinde topa eliyle dokunarak bariz bir gaf yapmasıyla başladı. Hakem, 25. dakikada Trabzon lehine haklı bir penaltı kararı verdi.

Ancak Türklerin sevinci uzun sürmedi; video yardımcı hakem "VAR" sistemine başvurulduktan sonra, Mohamed Salah'ın topun oynandığı anda ofsayt pozisyonunda olduğu ortaya çıktı. Basit bir yer alma hatası, el teması bu kadar net olmasına rağmen takımına penaltının iptalini getirdi.



Salah bozduğunu düzeltti

Mısırlı futbolcu taraftarlarını uzun süre hayal kırıklığı içinde bırakmadı; 31. dakikada, oyuncularından birinin ceza sahası içinde bariz şekilde engellenmesinin ardından Trabzonspor ikinci bir penaltı kazandı.

Bu kez penaltıyı kullanmak için bizzat Salah büyük bir soğukkanlılıkla geldi ve topu Hearts kalecisinin sağ tarafından başarıyla ağlara gönderdi. Böylece basit hatasını düzeltti, takımına hak edilen öne geçme golünü armağan etti ve taraftarın öfkesini kendi adına atılan tezahüratlara çevirdi.


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