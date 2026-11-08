Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Trabzonspor formasıyla güçlü performanslarını sürdürdü ve takımını deplasmanda Alanyaspor karşısında 2-0'lık değerli bir galibiyete taşıdı. İki takımı bu Pazar akşamı Türkiye Ligi'nin on birinci hafta mücadelesinde Cengiz Topel... Spor Toto Stadı'nda karşı karşıya getiren maç, bu sonuçla tamamlandı.

Salah, bu sezon sergilediği göz kamaştırıcı performansını sürdürdü ve takımının ikinci golünü kaydederek hücum değerini bir kez daha kanıtladı; böylece Trabzonspor'a Türkiye Ligi şampiyonluk yarışında önemli üç puan kazandırdı.

Trabzonspor maça belirgin bir hücum odağıyla başladı ve üstünlüğünü erken bir aşamada öne geçiren gole çevirmeyi başardı. Wagner Pina'nın 17. dakikada fileleri havalandırmasıyla konuk takım öne geçti.

Trabzonspor ilk golden sonra geri çekilmedi, aksine ev sahibinin savunması üzerindeki baskısını sürdürdü. Derken sıra, takım arkadaşı Paul Onuachu'dan gelen kesin bir pası değerlendiren Mohamed Salah'a geldi; Salah 34. dakikada ikinci golü ekledi.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 25'e yükseltti ve Türkiye Ligi puan tablosunda ikinci sıraya çıktı; lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirdi. Galatasaray ise 28 puana ulaştı. Buna karşılık Alanyaspor'un puanı 12'de kaldı ve puan tablosunda on üçüncü sırada yer aldı.

Mohamed Salah olağanüstü sayılarını sürdürüyor

Mohamed Salah'ın Alanyaspor filelerine attığı gol, gol hanesine sadece yeni bir ekleme değildi; aynı zamanda bu sezonki olağanüstü sayılarını daha da pekiştirdi. Salah, çeşitli kulvarlarda oynadığı 16 maçta 16. gol katkısına ulaştı.

34 yaşındaki Mısırlı yıldız, 11 gol kaydetmenin yanı sıra 5 asist yaparak bu sezon Trabzonspor'un yolculuğundaki büyük etkisini sürdürdü.

Türkiye Ligi düzeyinde ise Salah golünü 9'a çıkararak gol krallığı sıralamasında Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile eşitlendi. Amedspor forveti Geoffrey Oryan, 10 golle gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor ve Mohamed Salah ile Victor Osimhen ikilisinin sadece bir gol önünde bulunuyor.