Cezayirli Mohamed Belloumi peş peşe iki gol atarak Hull City'yi, bugün cumartesi Stamford Bridge'de oynanan Premier Lig karşılaşmasında konuk olduğu Chelsea karşısında 2-1'lik öne geçişe taşıdı.

Chelsea, Morgan Rogers'la 7. dakikada erken öne geçti; ardından Belloumi bir savunma hatasını değerlendirerek 28. dakikada eşitliği sağladı.





Ayrıca oku

Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe'nin tarihi rakamına yaklaşıyor; Haaland üçüncü sırada

Siyah kart Avrupa'da ilk kez göründü: Rolü nedir?

24 yaşındaki Cezayirli yıldız yalnızca 6 dakika sonra yeniden sahneye çıkarak ikinci golünü kaydetti ve Chelsea oyuncularından birine çarparak ağlara giden sert bir vuruşla Hull City'yi öne geçirdi.

Belloumi, Ağustos 2024'te Portekiz ekibi Farense'den transfer olduğundan bu yana Hull City forması giyiyor ve eski Cezayirli yıldız Lakhdar Belloumi'nin oğlu.

Belloumi bu sezon Premier Lig'de Hull City ile dikkat çekici bir başlangıç yaptı ve geçen hafta Aston Villa karşısında gole çok yaklaştı; golsüz berabere biten maçta harika bir vuruş yaptı ancak top üst direkten döndü.

İngiliz gazetesi "The Guardian" sezon başındaki performansını övmüş, tehlikeliliğine ve fark yaratma kabiliyetine dikkat çekmişti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.