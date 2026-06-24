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Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Mohaim ile Al-Breik arasında… Kendi kalesine atılan goller, Katar’ın Dünya Kupası maçlarında adeta bir marka haline geldi

Bosna Hersek - Katar
Bosna Hersek
Katar
Dünya Kupası
S. Al Brake
Bosna-Hersek
Katar
ABD

Katar ve Bosna-Hersek arasındaki maçta büyük heyecan yaşandı

 Görünüşe göre, kendi kalesine atılan goller, Amerika, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’ndaki Katar maçlarının başlıca özelliği haline geldi.

Katar milli takımı, Dünya Kupası'ndaki serüvenine İsviçre ile 1-1 berabere kalarak başladı.

Katar, 94. dakikada Miro Mohaim'in kendi kalesine attığı kendi kalesine golle son saniyelerde beraberliği yakaladı.

İkinci maçta Katar, Kanada’ya 6-0 mağlup oldu; Katar milli takım oyuncusu Muhammed El-Manaei, 75. dakikada kendi kalesine bir gol attı.

Üçüncü maç ise bugün grup aşamasının üçüncü turunda Bosna-Hersek ile oynandı ve bu maçta da bir kendi kalesine gol görüldü.

Katarlı oyuncu Sultan Al-Breik, 34. dakikada kendi kalesine bir gol attı ve bu da Al-Anabi’nin Dünya Kupası maçlarında kendi kalesine atılan gollerin her zaman yer aldığını teyit etti.



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