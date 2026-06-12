Güney Kore milli takımı, 2026 Dünya Kupası A Grubu'nun ilk turunda Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maçta 2-1'lik skorla heyecan verici bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Güney Kore, açılış maçında Meksika'nın Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ettiği 1. grupta ilk 3 puanını aldı.

İlk yarıda, birçok tehlikeli pozisyon yaratan Güney Kore milli takımı nispeten üstün bir oyun sergiledi, ancak kaleci Matěj Kovář, Son Heung-min, Kang In Lee ve Hwang In-beom'un şutlarını muhteşem bir şekilde kurtardı. Son ayrıca çok önemli bir fırsatı kaçırdı ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

59. dakikada Çek Cumhuriyeti, Vladimir Sofal'ın ceza sahası içindeki muhteşem ortasını değerlendiren Ladislav Krejčí'nin kafasıyla rakibini 1-0 öne geçirdi.

Geriye düşmesine rağmen Kore milli takımı geri dönüş için baskısını sürdürdü ve 67. dakikada Hwang In-beom, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra, kaleci Kovar'ın üzerinden muhteşem bir vuruşla skoru eşitledi.



Heyecan son dakikalarda doruğa ulaştı. 77. dakikada Tomas Soucek, güçlü bir kafa vuruşuyla Çek Cumhuriyeti'nin golünü attı. Ancak Mısırlı hakem Amin Omar, video yardım sistemine başvurduktan sonra kutlamaları durdurdu. Video incelemesi, atağın oluşumunda ofsayt olduğunu ortaya çıkardı ve gol iptal edildi.

Çek Cumhuriyeti, hakem kararının şokundan henüz kurtulamamıştı ki, Koreliler bu ivmeyi hemen değerlendirdi. 80. dakikada Hwang In-beom'un mükemmel ortasını yedek oyuncu Oh Hyun-joo doğrudan ağlara gönderdi ve ülkesine üç puanı kazandıran galibiyet golünü attı.



Çek Cumhuriyeti, kalan dakikalarda geri dönmeye çalıştı. Adam Hluzek ve ardından Michal Sadilik, beraberliği yakalamaya çok yaklaştı ancak kaleci Kim Seung-gyu'nun muhteşem kurtarışları bunu engelledi. Amin Omar, düdüğü çalarak Güney Kore'nin 2-1'lik galibiyetini ilan etti.