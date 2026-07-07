Video: "Mısır size merhamet etmeyecek"... Firavunlar'ın yıldızı Arjantin'e meydan okuyor

Mısır Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Rami Rabia, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanacak beklenen maç öncesinde, “Firavunlar”ın turnuvada yoluna devam edebileceğine olan güvenini vurgulayan coşkulu bir mesaj yayınladı.

Rabia, “TikTok” uygulamasındaki resmi hesabından Mısır milli takım formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve buna bir futbol yorumcusunun “Arjantin’e söyleyin, Mısır size merhamet etmeyecek” dediği bir ses kaydı ekledi.

Bu mesaj, sosyal medyada Mısır milli takımının taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı; pek çok kişi bunu, beklenen karşılaşma öncesinde “Firavunlar”ın kampında hakim olan mücadele ruhu ve özgüvenin bir ifadesi olarak değerlendirdi.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki yolculuğu boyunca sergilediği olağanüstü performansın ardından, çeyrek finalde Arjantin Milli Takımı ile karşılaşarak turnuvadaki en zorlu maçlarından birine hazırlanıyor ve Dünya Kupası'nda yeni bir tarih yazma hayalini sürdürüyor.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki güçlü performansını sürdürerek Arjantin ile karşılaşmaya giriyor. Takım, son 32 turunda Avustralya’yı eleyerek çeyrek finale yükseldi ve Atlanta Stadyumu’nda oynanacak merakla beklenen maçta son şampiyon Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin Milli Takımı ise grup aşamasını tam puanla tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 32'li turda uzatmaların ardından Yeşil Burun Adaları'nı (Kap Verde) 3-2'lik zorlu bir skorla geçerek, bu turun en önemli maçlarından birinde Mısır Milli Takımı ile karşılaşacak.

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