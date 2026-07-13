Video: Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü… Amerika’da bulaşık yıkamaktan Dünya Kupası zaferine

Mısır Milli Takımı’nın kaleci antrenörü Sa’fan el-Saghir, 2026 Dünya Kupası’nda “Firavunlar”ın serüvenine eşlik eden birçok heyecan verici perde arkasını ortaya çıkardı; Avustralya ile oynanan penaltı atışları sırasındaki gergin anlardan, Arjantin maçında oyundan atılma olayını ve yıllar önce ABD'de yaşadığı dokunaklı bir hikayeyi anlattı; ayrıca bu kez Mısır Milli Takımı ile bir kahraman olarak nasıl geri döndüğünü de anlattı.

Saafan El-Saghir, “El-Nahar” kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mohamed Salah’ın Avustralya karşısında penaltı vuruşunu yapmasından önce çok gerildim ve o anda kalbim duracak gibi hissettim. Maçtan sonra ona hissettiklerimi anlattım, ancak o bana, diğer oyuncuların penaltı vuruşlarını yapmadan önce onlara güven aşılamak için bilerek bu şekilde vurduğunu söyledi.”

Ve şöyle ekledi: “Avustralya karşısında penaltı atışları başlamadan önce, Mustafa Şubayr daha iyi konsantre olabilmek için birkaç dakika yalnız kalmak istedi. Nitekim, Hüsam Hasan penaltı atacak oyunculara son talimatlarını verirken o yedek kulübesine çekildi ve maça zihinsel olarak hazırlanmak için tek başına oturdu.”

Mısır Milli Takımı kaleci antrenörü sözlerine şöyle devam etti: “Lionel Messi, Mısır Milli Takımı karşısında penaltı vuruşunu yapmadan önce, Muhammed Abdülvahid’e Mustafa Şubayir’in bu penaltıyı kurtaracağını söyledim ve gerçekten de öyle oldu.”

Saafan, Arjantin maçında yaşadığı kırmızı kart olayına değinerek şöyle konuştu: “Alexis McAllister, Mısır milli takımının yedek kulübesine su şişeleri fırlatıyordu. Ben de ona doğru gidip ‘Neden bunu yapıyorsun?’ diye sordum. Ancak o elini ağzına götürüp benimle konuştu; bu hareket aslında kırmızı kart gerektirir.”

Şöyle devam etti: “Hakem aramızda olanları görmedi, ancak sahaya girdiğimi gördü ve hemen beni oyundan attı. O anda her şeyin bittiğini anladım, ancak Mısır milli takımının teknik kadrosunda görev yapan Arjantinli kondisyon antrenörü araya girip hakeme gitmemi engelledi.”

Saafan el-Saghir, açıklamalarını kişisel hayatının dokunaklı bir yönünü paylaşarak şöyle sonlandırdı: “Futbolu bıraktıktan sonra Mısır’dan ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri’ne gittim. Bir araba yıkama tesisinde çalıştım, bulaşık yıkadım ve evlere sipariş dağıttım. Annemin hayatta olmasını ve oğlunun Amerika’da Mısır Milli Takımı ile zafer kazandığını görmesini dilerdim.”

Ve şöyle ekledi: “Dünya Kupası öncesi hazırlık kampı için Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiğimizde, büyük kızım dokunaklı bir paylaşım yazdı ve şöyle dedi: ‘Burası, babamın yıllar önce yıkıldığı ülke, ama bugün bir kahraman olarak geri döndü ve onunla çok gurur duyuyorum.’ Bu sözler, benim için en etkileyici anlardan biriydi.”