Video - Mısır'ın Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesinin ardından Aboutrika'nın çılgın sevinci

"BeIN Sports" ağı, Mısır futbol efsanesi Muhammed Abu Treika ve takım arkadaşı Ahmed El-Mohamadi'nin, Mısır ile Avustralya arasındaki belirleyici penaltı atışları sırasında stüdyoda yaşadıkları yoğun gerginlik anlarını kameraya aldı.

Mısır milli takımı, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı 4-2 yenerek, tarihinde ilk kez 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi.

Yayınlanan videoda, elinde kağıt ve kalem tutan Abu Treika’nın, her iki takımdan penaltı atışlarını başarıyla tamamlayan ve kaçıran oyuncuların isimlerini dikkatle not aldığı görülürken, her penaltı atışında yüzünde belirgin bir endişe ifadesi vardı.

Abu Treika, Mısır’ın her başarılı penaltısının ardından coşkulu alkışlar ve heyecanlı tezahüratlarla kendini tutamadı; El-Mohamadi ise umut ve korku arasında gidip gelen duygularını onunla paylaştı.

Firavunlar’ın 4-2 galibiyetinin açıklanmasının hemen ardından ikili çılgın bir kutlamaya başladı ve sıcak kucaklaşmalar yaşadı; bu sahne, Mısır’ın ilk kez son 16 turuna yükselmesiyle gerçekleştirdiği tarihi başarının büyüklüğünü yansıtıyordu.