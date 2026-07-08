Video: Mısır'ı yendikten sonra... Arjantinli oyuncular siyasi bir şarkıyla İngiltere'yle alay ediyor

Arjantinli oyuncular, dün Salı günü Mısır Kupası çeyrek finalinde Mısır'a karşı aldıkları galibiyetin ardından düzenlenen coşkulu kutlamalar sırasında İngiltere taraftarlarını ve oyuncularını kışkırttı.

"The Sun" gazetesine göre, video görüntülerinde Arjantin milli takımının Mısır'a karşı kazandığı zaferi, ezeli rakibi İngiltere'ye alaycı bir gönderme yaparak Falkland Adaları ile ilgili bir şarkı söyleyerek kutladığı ortaya çıktı.

Lionel Messi ve takım arkadaşları, 2-0 geriden gelerek uzatmalarda 3-2 galip geldi; maç, hakem tartışmaları ve Mısırlıların turnuvanın Arjantin lehine yönlendirildiği yönündeki suçlamalarıyla gölgelendi.

Ancak Arjantin, galibiyetin nasıl elde edildiği konusunda kesinlikle endişelenmedi ve sosyal medyadaki resmi hesabından soyunma odasında kutlama yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

İngilizce altyazılı olarak yayınlanan videoda, şarkı sözlerinin çoğu 1994 Dünya Kupası'ndaki yenilginin intikamını almayı ima ediyor.

32 yıl önce ABD’de, Diego Maradona’nın doping testinde pozitif çıkması üzerine turnuvada oynamasına izin verilmemesi nedeniyle haksızlığa uğradıklarını söylüyorlar.

Ancak şarkı sözleri, Arjantin'de "Malvinas Adaları" olarak bilinen Falkland Adaları'na da atıfta bulunuyor.

Videoda, Chelsea'den Enzo Fernández ve Aston Villa'dan Amy Martínez gibi Premier Lig yıldızları yer alırken, Alexis Mac Allister (Liverpool) ve Lisandro Martínez (Manchester United) da galibiyete katkıda bulundu.

Arjantin ve Birleşik Krallık, 1982 yılında Falkland Adaları için şiddetli bir savaşa girdi; 74 gün süren kanlı çatışmaların ardından 900'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve esir alındı.

2013 yılında yapılan referandumda nüfusun %99,8’i İngiliz yönetimi altında kalma yönünde oy kullandı, ancak gerginlikler hâlâ devam ediyor.







