Video: Mısır Futbol Federasyonu, Al-Ahly ile Ceramica arasındaki maçtaki hakem tartışmalarına resmi olarak yanıt verdi

Mısır Futbol Federasyonu, dün Salı günü Süper Lig'de oynanan Seramica Kleopatra maçında Al Ahly'nin penaltı talebiyle ilgili tartışmayı sonuca bağladı.

Al-Ahly, 1-1 berabere biten maçı yöneten Mahmoud Wafa'ya karşı Mısır Futbol Federasyonu'na itiraz dilekçesi göndermişti.

Uzatma dakikalarında Seramika Kleopatra oyuncusunun eliyle topa dokunduğu görüldü, ancak hakem penaltı olmadığını teyit etti ve video yardım sistemine başvurduktan sonra kararında ısrar etti. Bu durum, maçın bitiş düdüğünün ardından oyuncuları, teknik ekibi ve yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafiz'in hakeme itiraz etmesiyle Al Ahli'de büyük bir öfkeye yol açtı.

Mısır Futbol Federasyonu Hakem Komitesi, federasyonun sosyal medya hesapları üzerinden, el ile topa dokunma durumunun analizini içeren bir video yayınladı.

Komite, "Analizden, hakemin iyi bir konumda olduğu ve ceza sahası içinde net bir görüşe sahip olduğu ve durumun el ile temas olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdiği ortaya çıktı" açıklamasını yaptı.

Komite, "Ayrıca, video yardımcı hakem de farklı kamera açıları ve çeşitli tekrar hızlarını kullanarak inceleme yaptı ve savunma oyuncusunun elinin, topun kola temas ettiği anda doğal bir pozisyonda olduğu ve vücudun boyutunu doğal olmayan bir şekilde büyütmediği ortaya çıktı. Ayrıca, oyuncunun kol hareketinin topa temas etmemek için yapıldığı ve topun koluna doğru gittiği de ortaya çıktı."

Komite şöyle devam etti: "Sağ taraftaki ofsayt kamerası açısı, savunma oyuncusunun yaptığı hareketi yorumlamaya olanak tanıyor. Ayrıca, rapor ve adım adım analiz kullanılarak, topun ele temas ettiği ana kadar olan an, uygun bir hızda izlenebilir."

Komite, Al-Ahli'nin penaltı hakkı olmadığını kanıtlamak için 2024 Paris Olimpiyatları kadınlar futbol turnuvasında Fransa ile Kolombiya arasında oynanan maçta yaşanan bir hakem kararını örnek gösterdi.

Komite şöyle devam etti: "Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından yayınlanan eğitim materyallerine bakıldığında, elle temasın yorumlanmasına ilişkin açıklayıcı bir örnek buluyoruz. Vuruş yapıldıktan ve top yaklaşık 25 metre mesafe kat ettikten sonra, top defans oyuncusunun koluna çarptı; oysa oyuncu topun koluna temas etmesini engellemeye çalışıyordu."

Komite, "Futbol Federasyonu'nun değerlendirmeleri arasında, oyuncunun topun koluna temas etmesini önlemeye çalıştığı hususu da dikkate alınmaktadır. Yukarıdakilere dayanarak, Hakem Komitesi bu durumun cezayı gerektiren bir el teması olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir" dedi.

