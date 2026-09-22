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Video: Milyonların önünde Mourinho ile dalga geçildi! Portekizli teknik adam esprilerin gözde malzemesi oldu

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Portekiz
İspanya

Real Madrid karşılık verecek mi?

Komedyen Carlos Latre, José Mourinho karakterine büründüğü esprili bir taklitle "El Hormiguero" programının izleyicilerinin ilgisini üzerine çekti. Bu taklit, Portekizli teknik direktörün Real Madrid'in başkent derbisinde Atlético Madrid'e 2-1 mağlup olmasının ardından düzenlediği tartışmalı basın toplantısından yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşti.

Program, Latre'nin bu karakterle sahneye çıkacağını, "Bugün bir Mourinho benzerimiz var: Carlos Latre" sözleriyle duyurmuştu. Ardından komedyen Portekizli teknik direktörün kılığında ortaya çıkarak onun bazı tavırlarını ve açıklamalarını esprili bir üslupla yeniden canlandırdı.

Latre, gösteri sırasında Mourinho'nun derbi maçındaki hakem kararlarına dair sözleriyle dalga geçti; komedi taklidinin bağlamında Atlético Madrid oyuncularına kırmızı kart gösterilmesini hak ettiğini savunduğu bazı müdahalelerin görüntülerini gösterdi ve karakteri canlandırmaya devam ederek konuşurken kırmızı kart çıkardı.

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Latre, José María Enríquez Negreira meselesine de değinerek Mourinho'nun Barcelona'ya yönelik bilinen tavırlarının esprili ve abartılı bir versiyonunu sundu.

Komedyen ayrıca Mourinho'nun 2011 yılında Tito Vilanova ile yaşadığı meşhur olayı da hatırlatarak, programdaki bir kişinin de katılımıyla olayı komik bir şekilde canlandırdı. Ardından gösteriyi, Portekizli teknik direktörün olaylarla başa çıkmadaki tartışmalı üslubundan esinlenen bir dizi şakayla noktaladı.

Latre'nin sahneye çıkışı, Mourinho'nun Madrid derbisinin ardından düzenlediği basın toplantısından yaklaşık 24 saat sonra gerçekleşti ve Portekizli teknik direktörün maç boyunca yaptığı açıklamaları ile sergilediği tavırları "El Hormiguero" ekranında esprili bir malzemeye dönüştürdü.

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