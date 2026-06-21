Video: Milyonların gözü önünde kollarında ağladı... Fozinia, çile dolu bir yolculuğun ardından annesine sarıldı

Yeşil Burun Adaları milli takımının kalecisi Fozinha, ABD vizesiyle ilgili sorunlar nedeniyle İspanya karşısında sergilediği efsanevi performansı izleyemeyen annesiyle yeniden bir araya geldikten sonra dokunaklı bir an yaşadı. Daha sonra yetkililer devreye girerek sorunu çözdü ve annesinin oğluna ulaşmasını sağladı.

Fransız "RMC" sitesi, 40 yaşındaki kalecinin annesini kucaklamak için tribünlere doğru ilerlediğini, ardından gözleri yaşlarla dolmuş halde sahaya geri döndüğünü gösteren dokunaklı bir video yayınladı. Bu sahne, 2026 Dünya Kupası'nın insani yönünü yansıtıyordu.

Fuzinia, “La Roja” ile oynanan ve golsüz berabere biten maçtaki olağanüstü performansı sayesinde bir gecede dünya çapında bir yıldız haline gelmişti. Bu maçta sergilediği olağanüstü performans, ülkesini dünya futbolunun devlerinden birine karşı kaçınılmaz bir yenilgiden kurtarmıştı. Bu başarı, Instagram'daki takipçi sayısını 14,9 milyona çıkardı ve sadece 14,7 milyon takipçisi olan Alman yıldız Manuel Neuer'i geride bıraktı.

Bu roket gibi yükseliş ve muazzam taraftar desteğine rağmen, annesinin tribünlerde olmaması onu rahatsız etmeye devam ediyordu. Ancak ABD yönetimi, annesinin ABD’ye girişini engelleyen idari zorlukları çözmek için devreye girdi ve annesi, Miami’de oğluyla buluşarak turnuvanın başında özlediği manevi desteği ona verdi.

Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi, Pazartesi gecesi gece yarısı Uruguay ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Bu kez tribünlerden annesinin desteğini kalbinde taşıyarak, şampiyonluğunu tekrarlamak ve ülkesini dünya sahnesinde yeni bir sürprize taşımak için mücadele edecek.