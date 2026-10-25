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Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Video: Milan rakiplerine yeni bir darbe vurdu ve Serie A'da zirve yarışını kızıştırdı

L. Modric
Z. Ibrahimovic
C. Pulisic
Udinese - AC Milan
Udinese
AC Milan
Serie A
Hırvatistan
İsveç
ABD
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Irak

Modric fitili ateşledi, Hutchinson ise bitirici darbeyi vurdu

Milan, pazar akşamı Serie A'nın sekizinci haftasında ev sahibi Udinese'yi Friuli Stadı'nda iki golle mağlup ederek değerli bir galibiyetle dönmesinin ardından, İtalya Ligi'ndeki rakiplerine güçlü bir mesaj verdi. Böylece zirve takımlarını kovalamayı sürdürdü ve şampiyonluk yarışındaki yerini sağlamlaştırdı.

Milan'ın skoru açması için yalnızca altı dakika yetti. Hırvat Luka Modric'in takım arkadaşı Amerikalı Christian Pulisic'e gönderdiği isabetli pasın ardından Pulisic topla hareketlenerek Udinese savunmasını geçti ve topu ağlara gönderdi; böylece Rossoneri'ye ev sahibinin hesaplarını bozan erken bir üstünlük kazandırdı.

65. dakikada Milan, Udinese kalecisinden seken topu değerlendiren Omari Hutchinson ile ikinci golü kaydederek üstünlüğünü artırdı. Başarılı bir şutla ağları havalandıran Hutchinson, takımının üstünlüğünü perçinleyerek onu üç puanı almaya yaklaştırdı.

Bu galibiyetle Milan puanını 18'e yükselterek İtalya Ligi puan durumunda, üçüncü sıradaki Roma'nın averaj farkıyla gerisinde dördüncü sıraya yerleşti. Udinese ise 4 puanda kalarak on yedinci sırada yer aldı.




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