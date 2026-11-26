Avrupa Ligi'nde bu akşam, yani perşembe günü, iki farklı skorun damga vurduğu olağanüstü bir gece yaşandı. Milan, Atina'da iki golle geriye düştüğü maçta Olympiakos'u 4-2 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet aldı. Viktoria Plzen ise konuk ettiği Benfica'yı 4-0 ezdi. Bu sonuçlar sıralama hesaplarını alt üst etti ve son 16 turu bileti için mücadeleyi kızıştırdı.

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Milan'dan tarihi geri dönüş

Olympiakos, Avrupa Ligi'ndeki zorlu mücadelede Milan'ı ağırladı. Tribünlerde ateşli bir atmosfer vardı ve ev sahibi ekip maça büyük bir hevesle, tek bir hedefle çıktı: galibiyeti alıp taraftarını sevindirmek.

Maç Olympiakos için mükemmel başladı. İlk gol 31. dakikada tuhaf bir şekilde geldi: Milan'ın kalecisi Mike Maignan kendi kalesine gol atarak ev sahibini öne geçirdi ve tribünleri coşturdu.

Olympiakos farkı açmak için uzun süre beklemedi. İkinci yarının başında, 49. dakikada Jota Silva, Remo Freuler'in pasıyla ikinci golü kaydetti. Skor 2-0 olunca herkes maçın bittiğini ve Milan'ın ağır bir yenilgiye doğru gittiğini düşündü.

Ancak futbolda imkânsız yoktur ve Milan pes etmeyi bilmez. Geri dönüş 56. dakikada başladı: Omari Hutchinson, Milan adına ilk golü atarak farkı 2-1'e indirdi ve takımına yeniden umut verdi.

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Sadece yedi dakika sonra eşitlik golü Alfadio Cissé'den geldi. Asisti yine Hutchinson yaptı. Skor 2-2 olurken maç tamamen tersine döndü ve tribünlerdeki sevinç yerini sessizliğe ve gerginliğe bıraktı.

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Milan bununla yetinmedi ve baskısını sürdürdü. Belirleyici an 71. dakikada geldi: Gonçalo Ramos'un yerine oyuna giren Christian Pulisic üçüncü golü kaydederek takımını 3-2 öne geçirdi ve sadece 15 dakikada tarihi bir geri dönüşü tamamladı.

Herkesin maçın bittiğini ve sonucun belli olduğunu düşündüğü anda Diego Moreira hikâyenin son bölümünü yazdı. 90+5. dakikada ceza sahası içinde kritik bir topu değerlendiren Moreira, büyük bir özgüvenle ağlara gönderdi. Takımına kazandırdığı son dakika golü tribünleri ayağa kaldırdı ve tüm hesapları alt üst etti.

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Bu sonuçla Olympiakos 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 10 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Milan 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle elde ettiği 6 puanla 20. sırada bulunuyor.

Benfica'ya gürültülü dört gol

Aynı haftanın bir diğer maçında Viktoria Plzen, Benfica'yı ağırladı ve ev sahibi ekip 4-0'lık tarihi bir farklı galibiyet elde etti.

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Plzen maça güçlü başladı ve ilk dakikalardan itibaren oyunun temposunu belirledi. İlk gol 30. dakikada geldi: Patrik Hrošovský, Lukáš Červ'in pasıyla ağları havalandırdı. Stadyum coşkuyla sarsılırken herkes özel bir gecenin yaşandığını hissetti.

Ev sahibi skoru ikiye katlamak için uzun süre beklemedi. 43. dakikada Prince Kwabena Adu, Christophe Kabongo'nun pasıyla ikinci golü kaydetti. Bu gol ev sahibinin üstünlüğünü pekiştirdi ve ilk yarının bitimine doğru Benfica'yı çok zor bir duruma soktu.

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Benfica daha nefes alamadan 45. dakikada nakavt darbesi geldi. Bu kez golü Kabongo'nun kendisi attı ve ilk yarı, Benfica'nın oyuncuları ile taraftarlarının şaşkın bakışları arasında 3-0 sona erdi.

İkinci yarının başında da Plzen durmadı ve etkileyici performansını sürdürdü. Sadece bir dakika sonra, yani 46. dakikada Kabongo, Hrošovský'nin pasıyla dördüncü golü kaydetti. Böylece maçtaki ikinci golünü bulan Kabongo, karşılaşmayı Plzen'de bir gol şölenine dönüştürdü.

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Bu sonuca rağmen Benfica 12 puanla beşinci sırada yer alırken, Viktoria Plzen 6 puanla 19. sırada bulunuyor.