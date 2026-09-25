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Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport
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Video: Mezraoui, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki gol hesabını açtı

Fas - Gabon
Fas
Gabon
Africa Cup of Nations Qualification
N. Mazraoui
Fas
Gabon

Manchester United oyuncusu ceza sahası dışından gol kaydetti

Fas Milli Takımı, bugün cuma akşamı Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'na kalmaya yönelik elemelerin Birinci Grup mücadelelerinin ilk haftası kapsamındaki maçta, rakibi Gabon'u karşılıksız 1 golle geçti.

Fas Milli Takımı'nın öne geçme golünü 36. dakikada Noussair Mazraoui kaydetti. Mazraoui, topla öne çıktıktan sonra ceza sahası dışından yerden bir şut çekti; konuk ekibin kalecisi topa müdahalede başarısız oldu ve top eline değdikten sonra ağlarla buluştu.

Elemelere 12 gruba dağıtılmış 48 takım katılıyor. 9 grubun birinci ve ikinci sıradaki takımları finallere yükselirken, turnuvaya ev sahipliği yapan üç ülkenin, Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın gruplarından yalnızca birer takım üst tura çıkıyor.

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Fas, elemeleri Gabon, Nijer ve Lesotho'nun yer aldığı Birinci Grup'ta oynuyor.

Fas Milli Takımı, ikinci haftada bu ayın 29 Eylül'ünde Lesotho'ya konuk olacak; aynı haftada Gabon ise Nijer'i ağırlayacak.

Fas Milli Takımı, geçtiğimiz yaz 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde Fransa'ya (2-0) yenilerek veda etmişti.


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