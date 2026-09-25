Fas Milli Takımı, bugün cuma akşamı Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'na kalmaya yönelik elemelerin Birinci Grup mücadelelerinin ilk haftası kapsamındaki maçta, rakibi Gabon'u karşılıksız 1 golle geçti.

Fas Milli Takımı'nın öne geçme golünü 36. dakikada Noussair Mazraoui kaydetti. Mazraoui, topla öne çıktıktan sonra ceza sahası dışından yerden bir şut çekti; konuk ekibin kalecisi topa müdahalede başarısız oldu ve top eline değdikten sonra ağlarla buluştu.

Elemelere 12 gruba dağıtılmış 48 takım katılıyor. 9 grubun birinci ve ikinci sıradaki takımları finallere yükselirken, turnuvaya ev sahipliği yapan üç ülkenin, Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın gruplarından yalnızca birer takım üst tura çıkıyor.

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Fas, elemeleri Gabon, Nijer ve Lesotho'nun yer aldığı Birinci Grup'ta oynuyor.

Fas Milli Takımı, ikinci haftada bu ayın 29 Eylül'ünde Lesotho'ya konuk olacak; aynı haftada Gabon ise Nijer'i ağırlayacak.

Fas Milli Takımı, geçtiğimiz yaz 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde Fransa'ya (2-0) yenilerek veda etmişti.



