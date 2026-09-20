Bugün pazar günü oynanan Madrid derbisi, Atlético Madrid ve Real Madrid oyuncuları arasında yeşil sahanın çıkışlarında büyük bir gerginliğe sahne oldu.

Wanda Metropolitano Stadı'nda Atlético Madrid ile Real Madrid arasında oynanan maçta, golsüz beraberlikle biten ilk yarının ardından sahaya çıkan tünelde gerginlik tırmandı; iki takımdan oyuncular, teknik ve idari kadro üyeleri birbirine girdi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, hakem iki kişiyi kırmızı kartla oyundan atarak durumu çözüme kavuşturdu; bunlardan biri Atlético Madrid'den, diğeri Real Madrid'dendi.

Gazete, Atlético'nun teknik ekibinden bir kişinin, Real Madrid'den ise José Mourinho'nun yardımcılarından birinin oyundan atıldığını açıkladı.

Ayrıca Antonio Rüdiger ve Höjlund birbirine girdi ve hakem, ikisini de oyundan atmadan aralarını ayırmak zorunda kaldı.

İlk yarı boyunca faul ve arbede sayısı arttı, hakem bunları çözmek için sürekli müdahale etti. Ortiz Arias, kimlik tespitinde hata durumunu incelemek için video yardımcı hakem (VAR) teknolojisine başvurmak zorunda kaldı; ayrıca Real Madrid, Valverde'ye arkadan yapılan sert bir müdahale nedeniyle Kang-in için olası bir kırmızı kart talep etti ancak sonuç alamadı.







