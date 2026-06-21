İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, Suudi Arabistan Milli Takımı’nı mağlup ederek Dünya Kupası tarihine en görkemli şekilde adını yazdırdı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Pazar günü, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçta Lamine Yamal, ilk turda Yeşil Burun Adaları maçına yedek kulübesinden başlamasının ardından, Dünya Kupası tarihinde ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Barcelona'nın yıldızı, Mikel Oyarzabal'ın yerden yaptığı ortayı Suudi kalecinin ağlarına göndererek maçın ilk golünü atmak için sadece 10 dakika bekledi.

Bu gol, futbol kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Lamine Yamal'ın turnuva tarihindeki ilk golü oldu.

"Squadka" ağına göre, Yamal, 18 yaş 343 gün ile Dünya Kupası tarihinde İspanya milli takımı adına gol atan en genç ikinci oyuncu oldu. Onu, 2022 Katar Dünya Kupası'nda 18 yaş 110 gün yaşında gol atan Gavi izliyor.

İstatistik ağı "Stats Foot"a göre, İspanyol yıldız genel olarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç sekizinci oyuncu oldu.

Yamal, bu listede sekizinci sırada yer alan Arjantinli Lionel Messi'nin yerini aldı; ancak İspanyol yıldız, 2006 Dünya Kupası'nda Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attığında, Messi'yi sadece 14 gün farkla geride bıraktı.

Yamal, Messi'yi geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Pelé'nin izinden de gitti. 1958 Dünya Kupası'nda 17 yaşında bu başarıyı gerçekleştiren Brezilyalı efsanenin ardından, Dünya Kupası maçında gol atan ikinci 18 yaş veya altındaki oyuncu oldu.

İlginç olan ise, istatistik ağı “SofaScore”a göre bu golün, Yamal’ın bu yıl attığı 16. gol olmasına rağmen, sağ ayağıyla attığı sadece ikinci gol olmasıdır.