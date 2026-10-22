Video: Messi'ye, "Prenses Asturias Spor Ödülü"nü almadan önce Oviedo'da coşkulu karşılama

Inter Miami'nin yıldızı Arjantinli Lionel Messi, bugün perşembe günü, konaklayacağı otele gelişinde büyük bir kalabalık tarafından karşılandığı Oviedo'ya ulaştı.

Onlarca taraftar, yarın kendisine Asturias Prensesi Spor Ödülü'nün takdim edileceği Messi'yi selamlamak için bekliyordu.

"Marca" gazetesi, Messi'nin Miami'den özel bir uçakla geldiğini ve doğrudan otele yöneldiğini, burada büyük bir kalabalığın ve kurum başkanının düzenlediği resmi karşılama töreninin kendisini beklediğini belirtti.

Reconquista Oteli, Campoamor Tiyatrosu ile birlikte, Asturias Prensesi Ödülleri'nin dağıtım töreninin yapıldığı yer olarak bu ödüllerin bir sembolü sayılıyor.

Arjantinli yıldızı görme beklentisi sabah boyunca çok büyüktü; hayranlar ve taraftarlar onu görebilme umuduyla otelin dışında bekledi.

Yıldız, eşi Antonela ile birlikte ortaya çıktı; ikisi de siyah giyinmişti ve Reconquista ekibinin üyelerini selamlamak için durdular.





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Messi'nin Oviedo ziyareti programı:

- Bugün öğleden sonra (17.30): Spor Sarayı'nda öğrenciler, akademik topluluk ve genel kamuoyuyla bir etkinlik.

- Bu gece: İspanya Kralı ve Kraliçesi hazretleri ile diğer ödül sahipleriyle resmi akşam yemeği.

- Cuma sabahı (11.40): Reconquista Oteli'nde ödül sahipleri için, 2026 yılının Asturias Madalyaları, Gözde Evlatları ve Manevi Evlatları ile birlikte kraliyet karşılama töreni.

Prenses Leonor, kendilerine anı iğnesi takdim edecek ve ödül sahipleriyle toplu bir fotoğraf çektirecek.

- Cuma: Resmi öğle yemeği.

Cuma öğleden sonra (saat 18.30). Oviedo'daki Campoamor Tiyatrosu'nda resmi ödül töreni.

- Cuma gecesi: New York'a doğrudan uçuş.







