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Video: Messi tuhaf bir şekilde penaltıyı kaçırdı… ve Dünya Kupası tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu

Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
L. Messi
M. Klose
Arjantin
Avusturya
ABD
Almanya

Maçın heyecan verici başlangıcı

Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bu akşam Pazartesi günü Avusturya ile oynanan maçta tuhaf bir şekilde bir penaltı atışını kaçırdı.

7. dakikada, Mısırlı hakem Amin Omar'ın VAR'a başvurmasının ardından Arjantin milli takımı, Lautaro Martínez lehine bir penaltı kazandı.

Messi penaltıyı kullanmak için topun başına geçti, ancak bu büyük yıldız için alışılmadık bir şekilde topu kale dışına zayıf bir vuruşla gönderdi.

 Bu penaltıyı kaçırmasıyla Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu olarak tarihe geçti.

 "Opta" ağı, Lionel Messi'nin 7 penaltı vuruşu yaptığını ve bunlardan 3'ünü kaçırdığını, böylece Dünya Kupası tarihindeki en çok penaltı kaçıran oyuncu olduğunu belirtti.

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