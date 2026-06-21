Video: Messi tarzında... Lamine Yamal, Suudi taraftarlarla dalga geçiyor

İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası finallerinde iki takım arasında oynanan maçın ardından Suudi taraftarlarla alay etti.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya'ya 0-4 yenildi.

Maçın ardından Yamal, Instagram'daki kişisel hesabından bazı Suudi taraftarların “Yamal nerede?” diye tezahürat yaptığını gösteren bir video paylaştı.

Aynı paylaşımda İspanyol futbolcu, maçtan bazı fotoğraflarını da yayınlayarak, “Ben buradayım” yorumunu ekledi. Bu yorumla, maçın başında attığı ve “La Roja”nın bu ezici galibiyete ulaşmasını sağlayan golüyle o tezahüratlara yanıt verdi.

Yamal, attığı golün ardından secde ederken görüldüğü fotoğraflara ilişkin olarak ise: “Hadi İspanya, desteğiniz için hepinize teşekkürler, daima Allah’ın yardımıyla” diye ekledi.

Suudi taraftarlar, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda "Yeşiller"in Arjantin'i 2-1 mağlup etmesinin ardından, Arjantinli efsane Lionel Messi'yi alay etmek amacıyla benzer tezahüratlar yapmıştı. Taraftarlar, "Messi nerede... Gözünü kırdık" diye şarkı söylemişti.

Yamal’ın attığı gol, Dünya Kupası tarihindeki ilk golüydü ve turnuvada ilk kez ilk 11’de yer aldığı maçta geldi. Böylece, turnuva tarihinde gol atan en genç ikinci İspanyol oyuncu oldu.