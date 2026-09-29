Suudi Arabistan ekibi Diriyah'ın yıldızı Adel Boulbina, Cezayir Milli Takımı formasıyla yaklaşık 8 ay boyunca süren gol orucunu, tıpkı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yaptığı gibi bozdu.

Cezayir Milli Takımı, bugün salı günü 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci haftasında Burundi'ye konuk oldu.

2-0 geriye düşen Cezayir Milli Takımı, birkaç dakika içinde skoru eşitlemeyi başardı. İkinci gol muhteşem bir şekilde, Adel Boulbina'nın ustalıkla kullandığı bir serbest vuruştan geldi.

Bu gol, Boulbina'nın Cezayir Milli Takımı formasıyla tam 8 ay sonra, yani geçtiğimiz 6 Ocak'ta 2025 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında galibiyet golünü attığından bu yana attığı ilk gol oldu.

Cezayirli yıldız, uluslararası arenadaki gol orucunu bozmak için, serbest vuruşlardan tarihin en golcü ismi olmasına yalnızca iki gol kalan Arjantinli efsane Lionel Messi'nin her zaman yaptığından daha iyi bir yol bulamadı.

Boulbina, bu sezonun başından itibaren, özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Katar ekibi Al Duhail'den Diriyah'a transfer olduğundan bu yana gösterdiği çıkışı sürdürdü; takımıyla 4 maçta iki gol kaydetti.