Arjantin milli oyuncusu Nico Paz, bugün çarşamba günü Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanan ve Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında yer alan karşılaşmada, İtalyan ekibi Como'nun konuğu İngiliz Manchester United'a karşı skoru erkenden açtı.

Paz, ikinci dakikada muhteşem bir golle fileleri havalandırdı. Topu ceza sahası sınırlarında Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire'ın önünde aldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı falso bir vuruşla topu uzak köşeye yolladı.

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22 yaşındaki Paz, Arjantin futbolunun en öne çıkan yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. İtalyan ekibi Como ile sergilediği performansla; teknik becerileri, fırsat yaratma ve ceza sahası dışından gol atma yeteneği sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde Arjantin Milli Takımı'ndaki gelecekteki rolüne ilişkin beklentiler arttı. Efsane Lionel Messi'nin milli takımdaki kariyerini noktalamasının ardından, önümüzdeki dönemin öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyor. Paz, "Pire"nin taşıdığı "10" numarasını alacak en önemli adaylardan biri olarak kabul ediliyor.

Real Madrid'in eski oyuncusu Paz, uluslararası kariyerinin başında, Ekim 2024'te Arjantin'in Bolivya'yı (6-0) yendiği maçta Messi'ye bir gol pası vermişti. Inter Miami'nin yıldızı da onun yeteneğini ve oyunu okuma becerisini övmüştü.



