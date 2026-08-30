Arjantinli Lionel Messi'nin kaydettiği dört gol, Inter Miami'yi konuk ettiği Montreal karşısında 7-1'lik galibiyete taşıdı. Cumartesi günü Amerikan Ligi'nde oynanan karşılaşmayla takım, tarihinde tek maçta kaydettiği en yüksek gol sayısına ulaşırken, galibiyet alamadığı maç serisini de dikkat çekici bir şekilde sonlandırdı.

Messi, 40. dakikada bir oyuncuya çarparak yön değiştiren serbest vuruşuyla skoru açtı; ardından 52. dakikada muhteşem bir bireysel çıkışın sonunda ikinci golünü ekledi.

Takım arkadaşı Luis Suárez'e bir gol pası verdikten sonra Arjantinli yıldız, normal sürenin bitimine 7 dakika kala kaleciyi ustaca aşan bir vuruşla hat-trick'ini tamamladı.

Uzatma dakikalarında Messi bir serbest vuruş kullanmak için topun başına geçti ve topu her zamanki isabetiyle ağların köşesine gönderdi.

Inter Miami orta saha oyuncusu Casemiro, Apple televizyon ağına şunları söyledi: "Messi'nin takımda olmasının anlamı işte bu. Bu anların tadını çıkarmalıyız, çünkü o tarih yazan bir insan ve bir oyuncu.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bugün gördük ki bunun tadını çıkarmalı, ona destek olmaya ve yanında mücadele etmeye devam etmeliyiz, çünkü o hâlâ en iyisi. Bunu Dünya Kupası'nda kanıtladı. Onun varlığının tadını çıkarmalıyız, çünkü onunla çok daha güçlüyüz."

Bu, Messi'nin efsanevi kariyerinde tek maçta dört veya daha fazla gol attığı sekizinci kez oldu ve Inter Miami'ye katılmasından bu yana ilk kez gerçekleşti.





Dört gol kaydettiği son maçı, Şubat 2020'de Barcelona formasıyla İspanya Ligi'nde Eibar karşısında oynadığı maçtı.

39 yaşındaki oyuncu ayrıca, normal sezonda iki veya daha fazla gol attığı 20 maça ulaşan Amerikan Profesyonel Ligi tarihinin en hızlı ismi oldu; bunu 72 maçta başardı.

Messi, bu sezon Amerikan Profesyonel Ligi'nin gol krallığı listesinde yalnızca 19 maçta attığı 18 golle zirvede yer alıyor ve FC Dallas forveti Petar Musa'nın iki gol önünde bulunuyor.

Maç sırasında men cezası alan Inter Miami geçici teknik direktörü Guillermo Hoyos ise şunları söyledi: "Bu futbol güzelliğini anlatacak kelime yok. O kadar çok şey yaşanıyor ki kelimeler bunu anlatmakta basitçe yetersiz kalıyor.

Şöyle ekledi: "O sürekli golü, o oyunu, o pası arıyor; onun sıradan bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. İster oyuncu ister insan olarak olsun, kişiliğini analiz etmek öyle bir derinliğe iniyor ki kelimeleriniz tükeniyor."

Bu galibiyet, Inter Miami'nin Amerikan Profesyonel Ligi müsabakalarında 25 Temmuz'dan bu yana ilk galibiyeti oldu ve Ligler Kupası dahil tüm müsabakalarda galibiyet alamadığı beş maçlık seriye son verdi.



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