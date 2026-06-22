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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Messi için tarihi bir gece… Arjantin, Avusturya’yı mağlup ederek ikinci tura yükseldi

Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
L. Messi
Arjantin
Avusturya
ABD

Al-Barghout, 2026 turnuvasında da parlamaya devam ediyor

Arjantin Milli Takımı, bugün Pazartesi günü Dünya Kupası 10. Grubunun ikinci turunda Avusturya ile oynadığı maçta 2-0 galip gelerek 2026 Dünya Kupası'nda son 32'ye kalmayı garantiledi.

Arjantin'in gollerini, büyük yıldız Lionel Messi 38. ve 90+5. dakikalarda attı.

Arjantin Milli Takımı, puanını 6'ya yükselterek liderliği ele geçirdi ve Avusturya'nın 3 puan önünde yer alırken, Ürdün ve Cezayir ise yarın oynayacakları maç öncesinde puansız olarak üçüncü ve dördüncü sıralarda bulunuyor.

Bu gece, Alman Miroslav Klose (16 gol) ile paylaştığı rekoru kırarak 18 golle Dünya Kupası finallerinin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Lionel Messi için tam anlamıyla tarihi bir gece oldu.

Ancak buna rağmen Messi, Dünya Kupası kariyerinde üçüncü kez bir penaltı atışını kaçırarak, Dünya Kupası tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu oldu.

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Ürdün
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Arjantin
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Dünya Kupası
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Avusturya
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Maç boyunca her iki takım da gol bulmak için karşılıklı ataklar gerçekleştirdi; ancak Messi’nin olağanüstü formu sayesinde, top ne zaman ona gelse büyük tehlike yaratan Arjantin, daha tehlikeli bir oyun sergiledi.




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