Arjantinli yıldız Lionel Messi, Inter Miami'yi Meksika ekibi Atlético San Luis karşısında 4-2'lik galibiyete taşıyarak 2026 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin ardından parlaklığını hızla geri kazandı. Bu Perşembe gecesi oynanan karşılaşma, Ligler Kupası "Leagues Cup" mücadeleleri kapsamında gerçekleşti.

Messi, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenildiği maçtan bu yana ilk kez ilk on birde çıktığı bu karşılaşmada iki gol atıp bir de asist yaparak takımının formasıyla yeniden parlamaya tamamen hazır olduğunu kanıtladı.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı, takımını galibiyete taşımakla kalmayıp adını turnuvanın tarihine de yazdırdı. Fransız RMC ağına göre, 12 maçta 14 gole ulaşan Messi, 13 golü bulunan Los Angeles FC'nin Gabonlu forveti Denis Bouanga'yı geçerek Ligler Kupası'nın tarihi gol kralı oldu.

Meksika ekibi maça güçlü başladı; David Rodríguez, dördüncü dakikada bir kafa vuruşuyla erken skoru açtı. Ardından Inter Miami'ye yeni katılan Brezilyalı Casemiro, beraberlik atağını yönetti ve topu Noah Allen'a aktardı. Allen'ın gönderdiği ortayı Messi 11. dakikada doğrudan bir vuruşla ağlara yolladı.

Ev sahibi takım üstünlüğünü sürdürdü; Venezuelalı Telasco Segovia 26. dakikada ikinci golü kaydetti. Ardından Messi, 44. dakikada bizzat başlatıp başarıyla bitirdiği bir atağın sonunda takımının üçüncü, kendisinin ise maçtaki ikinci golünü ekledi.

İlk yarının bitmesine az kala Messi, karşılaşmadaki üçüncü katkısını yaptı; kullandığı isabetli bir köşe vuruşunu Brezilyalı defans oyuncusu Mikael dos Santos, uzatma dakikalarında dördüncü gole çevirdi.

İkinci yarıda Atlético San Luis, İspanyol Rafael Llorente'nin 51. dakikadaki golüyle farkı bire indirmeyi başardı; ancak bu, maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi ve karşılaşma Inter Miami'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Messi, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinden 10 gün sonra antrenmanlara dönmüş, geçen hafta sonu Amerikan Ligi kapsamında Inter Miami'nin Columbus Crew ile 2-2 berabere kaldığı maçta sonradan oyuna girerek sahalara geri dönmüştü.