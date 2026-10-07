Bir gol, iki asist ve unutulmaz dokunuşlarla Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile olan yolculuğunun perdesini efsanevi bir kariyere yakışır şekilde kapattı. Çarşamba günü gün ağarırken ülke formasını son kez giydiği karşılaşmada "Tango"yu Benin karşısında 3-0'lık net bir galibiyete taşıdı.

Messi, izini bırakmak için fazla beklemedi. 48. dakikada Nicolás Otamendi'nin kaydettiği ilk golü hazırladı; Arjantin'in kaptanının kullandığı köşe vuruşunda yaptığı kusursuz ortaya yükselen savunmacı, topu kafayla filelere gönderdi.









Messi, 61. dakikada ikinci golü de hazırladı. Topu oyuna sonradan giren Nico Paz'a aktardı ve Paz, Benin'in ağlarını havalandırmayı başardı. Ardından sıra "Pire"ye geldi; 71. dakikada penaltıdan üçüncü golü kaydetti.













Son maçında etkileyici bir performans sergileyen Messi, 4 kilit pasa ek olarak iki net gol fırsatı yaratarak maçın en yüksek notu olan 10 üzerinden 8,5'i aldı ve "Tango" ile son ana kadar sahaya damga vurduğunu teyit etti.

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Messi, milli takım yolculuğunu her zamanki izlerini taşıyan bir performansla; gol hazırlama, gol atma ve fırsat yaratma arasında geçen bir oyunla noktalamayı seçti. Böylece Arjantin ile son gecesi, hafızalarda yer edecek duygusal bir atmosferde taraftarlara veda etmeden önce olağanüstü bir kutlama sahnesine dönüştü.