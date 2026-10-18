Olağanüstü iki gol kaydeden Lionel Messi, cumartesi akşamı ikinci yarıda kendine özgü dokunuşlarıyla golünü attığı maçta hesabını 25 gole yükselterek Amerika Ligi gol krallığının zirvesine yerleşti ve Inter Miami'yi deplasmanda Atlanta United karşısında 3-1'lik zafere taşıdı.

"ESPN" kanalına göre, Inter Miami adına skoru 45. dakikada Meksikalı German Berterame açtı; ardından devre arasının ardından Messi 4 dakika içinde iki gol atarak tüm ışıkları üzerine çekti.

İlk gol 56. dakikada geldi. Messi sağ kanattan içeriye doğru hareketlendi, ceza sahasının sınırında Berterame ile pas alışverişinde bulundu, ardından kendisini durdurmaya çabalayan Atlanta savunmacılarından birini çalımladı ve yerden vuruşuyla topu ağlara gönderdi.





İkinci gol de ilkinden pek farklı değildi. Luis Suarez'in pasıyla kaleyle karşı karşıya kalan Arjantinli yıldız yine hareketlendi, savunmacılardan biriyle oynadıktan sonra sol ayağıyla ağları havalandırdı ve Atlanta United kalecisi Lucas Hoyos'u bir kez daha geçmeyi başardı.

Atlanta ise onurunu kurtaran golü geç bir dakikada buldu; Inter Miami'nin eski forveti Fava Biko penaltıdan golü kaydetti.

Inter Miami teknik direktörü Cristian Kelly Gonzalez, maçın ardından Messi'yi övdü ve şöyle dedi: "O dünyayı hayran bırakmaktan asla vazgeçmiyor. Yani, onun gibi 39 yaşında bir oyuncunun şu anda yaptıklarını yapmasına gerçekten inanamıyorum. Beni en çok mutlu eden şey ise onu gerçekten mutlu görmek, çünkü mutlu olduğunda elindeki her şeyi veriyor. Burada keyif alıyor ve kendini tamamen evinde gibi hissediyor."

Gonzalez şöyle devam etti: "Her zaman söylediğim gibi, bizi her gün daha iyi olmaya itiyor. Onun burada olması muazzam bir mutluluk kaynağı. İlişkimizin ne kadar özel olduğunu herkes biliyor. Onu her gördüğümde yüzümde bir gülümseme oluşuyor. Ve ona hâlâ sürekli hayret ediyorum."

Cumartesi günkü maçın sonunda Messi, Amerika Ligi gol kralları için verilen Altın Ayakkabı yarışının zirvesinde farkı 6 gole çıkardı. Ayrıca Berterame'nin açılış golünde kendisine ikinci bir asist yazılmasının ardından, 15 asistle asist sıralamasının zirvesini Los Angeles FC oyuncusu Son Heung-min ile paylaştı.





Messi, Amerika Ligi tarihinde üst üste 3 sezon 15 asist yapan ilk oyuncu oldu. Ayrıca gol katkılarını üst üste 13. maça taşıyarak kulüp ve milli takım kariyerindeki bu türden en uzun ikinci seriye eşitlik sağladı.

Yeni ikili golüyle Messi, profesyonel kariyerindeki gol sayısını 936'ya yükseltti. Teknik direktörünün ise onun 1000 gol barajına ulaşma kapasitesi konusunda hiçbir kuşkusu yok.

Gonzalez şöyle konuştu: "Evet, 1000 gole ulaşacağını düşünüyorum. Buna inancım var. Bunu yapacağını biliyorum, çünkü meydan okumaları seviyor ve kendisine ulaşmaya çalıştığı hedefler koyuyor. Zaten diğer her şeyi başardığına göre, bu meydan okuma da istisna olmayacak."

Ve ekledi: "Yaptığı her hareketle ve antrenmanlarda onu izlediğim her seferinde beni hayran bırakıyor. Emekli olmaya karar vereceği güne kadar bizi hayran bırakmaya devam etmesini gerçekten diliyorum ve o günün yakında gelmemesini umuyorum."

Cumartesi günkü ikili gol, 8 kez Ballon d'Or kazanan Messi'ye Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda yeni ve özel bir anı daha armağan etti.

Bu maç, Arjantinli yıldızın temmuz ayındaki 2026 Dünya Kupası yarı finalinden bu yana stadyuma ilk ziyareti oldu. O maçta Messi, Arjantin'i İngiltere karşısında dramatik bir zafere taşıyan iki geç golün asistini yapmıştı.

Messi, bu ay içinde Benin ile oynanan hazırlık maçının ardından Arjantin Milli Takımı'na veda etmesinden bu yana 3 maçta 4 gol kaydetti.

Inter Miami, çarşamba günü play-off biletini kesinleştirmişti. Son kazandığı maçla üst üste galibiyet serisini 3 maça çıkaran ekip, Doğu Konferansı'nda rahat bir farkla lider olan Nashville'in arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Buna karşılık, Messi'nin Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı'ndaki eski teknik direktörü Gerardo Tata Martino'nun yönettiği Atlanta United, Doğu Konferansı'nda on dördüncü sırada zorlu bir dönem geçiriyor ve play-off'a kalabilmek için çetin bir görevle karşı karşıya.

Inter Miami'nin önümüzdeki cumartesi günü New York Red Bulls deplasmanına çıkarak müsabakalara dönmesi bekleniyor.



