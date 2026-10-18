Video: Messi, Amerika Ligi'nde tarihi bir ikili golle büyüsünü sergilemeye devam ediyor

Olağan dokunuşlarıyla ikinci yarıda iki muhteşem gol kaydeden Lionel Messi, gol sayısını 25'e çıkararak ABD Ligi'nin gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu ve Inter Miami'yi cumartesi akşamı deplasmanda Atlanta United karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı.

"ESPN" kanalına göre, Inter Miami adına skoru 45. dakikada Meksikalı German Berterame açtı; ardından devre arasının ardından Messi, 4 dakika içinde attığı iki golle tüm ışıkları üzerine çekti.

İlk gol 56. dakikada geldi. Messi sağ kanattan içeriye doğru hareketlenerek ceza sahası sınırında Berterame ile karşılıklı paslaştı, kendisini durdurmaya çalışan Atlanta savunmacılarından birini umutsuzca çabalarken geçti ve yer seviyesinden gönderdiği şutla topu ağlara yolladı.





İkinci gol de ilkinden pek farklı değildi. Luis Suarez'in pasıyla kaleyle karşı karşıya kalan Arjantinli yıldız yine harekete geçti, savunmacılardan biriyle oynadıktan sonra sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve Atlanta United kalecisi Lukas Hoyos'u bir kez daha geçti.

Atlanta ise onurunu kurtaran golü geç dakikalarda buldu; Inter Miami'nin eski forveti Fava Beko, penaltıdan golü kaydetti.

Inter Miami Teknik Direktörü Christian Kelly Gonzalez, maçın ardından Messi'yi övdü ve şöyle konuştu: "Dünyayı hayran bırakmaktan asla vazgeçmiyor. Yani, onun gibi 39 yaşında bir oyuncunun şu anda yaptıklarını yapmasına gerçekten inanamıyorum. Beni en çok mutlu eden şey ise onu gerçekten mutlu görmek, çünkü mutlu olduğunda elindeki her şeyi veriyor. Burada keyif alıyor ve kendisini tamamen evinde gibi hissediyor."

Şöyle devam etti: "Her zaman söylediğim gibi, her gün daha iyi olmamız için bizi zorluyor. Burada olması muazzam bir mutluluk kaynağı. İlişkimizin ne kadar özel olduğunu herkes biliyor. Onu her gördüğümde yüzümde bir gülümseme oluşuyor. Ve hâlâ sürekli olarak beni şaşırtıyor."

Cumartesi günkü maçın sonunda Messi, ABD Ligi gol kralları için verilen Altın Ayakkabı yarışında 6 gol farkla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Ayrıca Berterame'nin açılış golünde kendisine ikinci bir asist yazılmasının ardından, 15 asistle Los Angeles FC oyuncusu Son Heung-min ile asist krallığı sıralamasının zirvesini paylaştı.





Messi, ABD Ligi tarihinde 3 sezon üst üste 15 asist yapan ilk oyuncu oldu. Ayrıca gol katkısını üst üste 13. maça taşıyarak kulüp ve milli takım kariyerinde bu türden en uzun ikinci seriye ortak oldu.

Yeni ikili gol, Messi'nin profesyonel kariyerindeki gol sayısını 936'ya yükseltti. Teknik direktörünün ise bin gol barajına ulaşma kapasitesi konusunda hiçbir kuşkusu yok.

Gonzalez şunları söyledi: "Evet, 1000 gole ulaşacağını düşünüyorum. Buna inancım var. Bunu yapacağını biliyorum, çünkü meydan okumaları seviyor ve kendisine ulaşmaya çalıştığı hedefler koyuyor. Diğer her şeyi zaten başardığı için bu meydan okuma da istisna olmayacak."

Ve ekledi: "Yaptığı her hareketle, antrenmanlarda onu izlediğim her seferinde beni hayran bırakıyor. Gerçekten umuyorum ki emekli olmaya karar vereceği güne kadar bizi hayran bırakmaya devam eder ve umarım o gün yakında gelmez."

Cumartesi günkü ikili gol, 8 kez Altın Top kazanan Messi'ye Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda yeni ve özel bir hatıra kazandırdı.

Bu maç, Arjantinli yıldızın temmuz ayındaki 2026 Dünya Kupası yarı finalinden bu yana stadyuma ilk ziyareti oldu; o maçta Arjantin'i İngiltere karşısında dramatik bir galibiyete taşıyan iki geç golün asistini yapmıştı.

Messi, bu ayın başlarında Benin karşısında oynadığı dostluk maçının ardından Arjantin Milli Takımı'na veda etmesinden bu yana 3 maçta 4 gol kaydetti.

Inter Miami, play-off turlarına yükselmeyi çarşamba günü garantilemişti. Son galibiyetiyle üst üste kazandığı maç sayısını 3'e çıkaran ekip, Doğu Konferansı'nda rahat bir farkla lider olan Nashville'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Buna karşılık, Messi'nin Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı'ndaki eski teknik direktörü Gerardo "Tata" Martino'nun yönettiği Atlanta United, Doğu Konferansı'nda 14. sırada zorlu bir dönem geçiriyor ve play-off turlarına yükselmek için çetin bir görevle karşı karşıya.

Inter Miami'nin önümüzdeki cumartesi günü New York Red Bulls'a konuk olarak mücadeleye dönmesi bekleniyor.



