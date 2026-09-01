Al Ahli kalecisi Edouard Mendy, bugün Salı günü Roshn Suudi Profesyonel Ligi kapsamında oynanan Al Hilal maçında garip bir hata yaptı.

Al Hilal, konuğu Al Ahli'yi bu akşam Salı günü "Kingdom Arena" stadında yerel ligin üçüncü haftasından ertelenen maçta ağırladı.

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32. dakikada Al Ahli oyuncuları topu ceza sahası önünde birbirlerine paslayarak öne çıkarmaya ve organize bir atak geliştirmeye çalıştı, ancak Al Hilal sert bir baskı uygulayınca Ziyad Al Johani topu kalecisi Mendy'ye geri vermek zorunda kaldı.

Herkes Mendy'nin topu uzağa vurmasını beklerken, kaleci Al Hilal'in baskısı altında topu eliyle tuttu ve hakem bunun üzerine faul kararı verdi.

Al Hilal gol atmaya çok yakındı; faul ceza sahasının içinden dikkat çekici bir şekilde kullanıldı, ancak Theo Hernandez'in şutu direğin hemen yanından geçti.

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O sırada skor Al Hilal'in 2-0 önde olduğunu gösteriyordu ve üçüncü golün gelmesi, maçın çok büyük olasılıkla erkenden kopmasını sağlayacaktı.