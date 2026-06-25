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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Meksika tam puanla Çek Cumhuriyeti'ni Dünya Kupası'nın dışına attı

Çek Cumhuriyeti - Meksika
Çek Cumhuriyeti
Meksika
Dünya Kupası
Çekya
Meksika

Şu ana kadar 9 puan toplayan tek takım

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında, bu sabah Perşembe günü 1. Grup maçında Çekya’yı 3-0 mağlup ederek tam puanla turu tamamladı.

Meksika Milli Takımı, puanını 9'a yükselterek 1. Grubun zirvesine yerleşirken, Çek Cumhuriyeti ise 1 puanda kalarak turnuvaya erken veda etti.

Meksika'nın gollerini Mateo Chávez (55'), Julián Quiñones (61') ve Álvaro Vidalgo Fernández (90'+4) attı.

Meksika Milli Takımı, bir önceki turdan itibaren Dünya Kupası'nda bir sonraki tura yükselmeyi garantilemişti, ancak bu galibiyetle Dünya Kupası'nda 1. Grubu tam puanla lider tamamladı ve şu ana kadar bu başarıyı elde eden tek takım oldu.


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