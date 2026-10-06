Novak Djokovic, Pekin Tenis Turnuvası finaline dramatik bir şekilde yükseldi. Rus Daniil Medvedev'in yarı finalde seyircilerden birine topla vurması sonrası diskalifiye edilmesiyle avantaj sağlayan Sırp yıldız, maçı sürreal bir olayın ardından kazandı.

Dünya sıralamasında halihazırda 11. basamakta yer alan Djokovic, 2 saat 30 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 5-3 önde götürürken, dünya beşincisi Medvedev tribünlere doğru bir top gönderdi. Top, taraftarlardan birinin yüzüne isabet etti ve bu taraftar yardım alabilmek için koltuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Ardından Rus oyuncunun diskalifiye edilmesine karar verildi.

Böylece Djokovic, Çin'in başkentinde yedinci kez finale yükselmiş oldu ve turnuvadaki kusursuz sicilini korudu; Pekin'deki üst üste galibiyet serisini 33 maça çıkardı.

Bu yeni rakam, Djokovic'in dün İspanyol Rafael Nadal'ın adına kayıtlı olan rekoru geride bırakmasının ardından geldi. Roland Garros turnuvasındaki ilk maçlarında üst üste 31 galibiyet elde eden Nadal'ın bu rekorunu geçen Sırp oyuncu, Açık Çağ'da tek bir turnuvadaki ilk katılımlarında en uzun üst üste galibiyet serisine sahip oyuncu haline geldi.

Djokovic finalde, dünya dokuzuncusu Avustralyalı Alex de Minaur ile karşılaşacak. De Minaur, dünya 34. sırasındaki Polonyalı Hubert Hurkacz'ın 6-4 ve 3-2 geride olduğu sırada maçtan çekilmesiyle finale yükseldi.

Djokovic ile de Minaur arasındaki bu karşılaşma, ikili arasındaki beşinci mücadele olacak. Sırp oyuncu, birebir karşılaşmalarda üç galibiyetle önde bulunuyor. Ayrıca Djokovic, 2024 Wimbledon çeyrek finalindeki maçlarından önce de Avustralyalı oyuncunun çekilmesiyle avantaj sağlamıştı.