Video... Medhat Şelbi, Mısır'ın Al-Ahli takımını eleştiriyor: Olanlar tam bir komedi... Cidde'deki Al-Ahli'ye bakın

Medya mensubu Medhat Şelbi, dün Salı günü Mısır Ligi'nde iki takımın karşılaştığı Seramica Kleopatra maçı sonrasında Al-Ahly'ye sert bir eleştiri yöneltti.

Maçın son dakikalarında Seramika Kleopatra oyuncusuna el ile temas yaşandı, ancak hakem penaltı kararı vermedi ve video teknolojisiyle görüntüyü inceledikten sonra kararında ısrar etti.

Hakemin kararı, Al-Ahly oyuncularının ve teknik ekibinin öfkesini ateşledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme şiddetle itiraz eden Al-Ahly oyuncularından kaleci Mohamed El-Shenawy kırmızı kartla oyundan atılırken, diğerlerine sarı kart gösterildi.

Şelbi, televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Ben Allah'ı memnun edecek şekilde konuşuyorum ve Allah'a yemin ederim, kafamda ne Al-Ahly ne Zamalek ne de başka bir kulüp var, çünkü Allah'ın huzuruna çıkacağız."

Şelbi sözlerine şöyle devam etti: "Al-Ahly ile Ceramica arasındaki maçın ardından yaşananlar bir komedi. Maçtan sonra yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafiz, bir şekilde itiraz etmek için ana tribünden saha içine indi. Bu, Al-Ahly tarihinde hiç yaşanmamış bir olay. Konuşabilecek bir futbol direktörü var."

Şelbi, "Sonra Adil Mustafa koştu, ben korktum, ardından El-Şenavi koştu ve bazıları hakemin küfür ettiğini söyledi... Bu hiç yakışık almayan bir davranış" dedi.

Şelbi şöyle devam etti: "Lig, para getiren bir metadır. Onu bu şekilde pazarladığınızda, bu metanın değerine olumsuz etki edersiniz."

Medhat Şelbi, Suudi Ligi'ne geçerek şöyle dedi: "Bugün Al-Ahli Jeddah maçında da neredeyse aynı durum yaşandı. Penaltı şüphesi vardı ve hakem hayır dedi... Hakem maçın bitiş düdüğünü çaldıktan sonra ne olduğunu gördünüz mü? Oyuncular hakeme doğru koştu mu? Polis, hakemi saldırıdan korumak için sahaya indi mi?"

Şöyle devam etti: "Al-Ahli Jeddah rekabetin içinde ve Al-Fayha ile oynanan maç 1-1 berabere bitti. Hakem penaltı olup olmadığını kontrol etmeye gitti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Al-Ahli Jeddah'ın teknik direktörü Matias Jaissle tek başına hakemin yanına gitti, gülümsedi ve hakemle konuşmaya başladı."

"Yaisle, elini hakemin omzuna koydu, hakem ona baktı ve elini indirdi. Oyuncuların hücum etmesini, saldırı girişimlerini ve yönetim kurulu üyesinin sahaya inmesini görmedik. Bunları sahalarımızda görmek doğru değil" dedi.

"Olanlar Mısır liginin değerini düşürüyor. Maçı yorumlasaydım, bunun penaltı olduğunu söylerdim, ancak bu bizi asıl sorunlardan uzaklaştırmamalı" diye devam etti.

Ve şöyle bitirdi: "Sezon başında Al-Ahli'nin yaptığı birçok transferin ardından, takımın en güçlü olacağını belirtmiştim. Bu nedenle, Seramica karşısında bir gol geride kalıp berabere kalması, rakibinin iki net gol fırsatını kaçırması ve ardından Kırmızı Takım'ın bir penaltı için ağlaması doğru değil."

