Kylian Mbappé'nin Real Madrid ile Real Betis karşılaşmasının son anlarında kaçırdığı penaltının tekrarlanmaması kararı, Betis defans oyuncusu Marc Bartra'nın penaltı kullanılmadan önce ceza sahası içinde görülmesi ve ardından kaleci Álvaro Valles'in ilk denemeyi kurtarmasının hemen sonrasında topu köşeye uzaklaştırmak için müdahale etmesiyle geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

Bazı Real Madrid taraftarları, Bartra'nın ceza sahasına ilk giren oyuncu olmasına ve topu uzaklaştırıp Mbappé'nin topu takip etmesini engelleyen müdahalesinin etkili olmasına dayanarak penaltının tekrarlanmasını talep etti. Ancak pozisyondaki ince bir ayrıntı, bunun neden penaltının tekrarlanması için yeterli bir gerekçe sayılmadığını açıklıyor.

Bartra girdi, ancak yerde değildi

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Bartra'nın Mbappé penaltıyı kullanmadan önce ceza sahasının içine doğru hareket ettiğinin doğru olduğunu, ancak topa ulaşmak için sıçradığını ve Fransız forvetin penaltıyı vurduğu anda Bartra'nın ceza sahası içinde henüz sahaya temas etmemiş olduğunu, çünkü hâlâ havada bulunduğunu belirtti.

Pozisyondaki belirleyici nokta da tam olarak burada yatıyor; zira bir oyuncunun sıçrama sırasında ceza sahasının üzerinde bulunması, penaltının kullanıldığı anda etkili bir alana giriş ihlali yaptığı anlamına mutlaka gelmiyor. Daha da önemlisi, Bartra Valles'in topu kurtarmasının ardından müdahale edebilmiş olsa da, şut anında henüz ceza sahası içinde ayaklarıyla yere basmış değildi.

Dolayısıyla, pozisyon ilk bakışta şüphe uyandırmış gibi görünse de bu ayrıntı, penaltının tekrarlanması yönündeki savı büyük ölçüde zayıflatıyor ve hakemin penaltıyı tekrarlatmama kararına mantıklı bir açıklama kazandırıyor.

Mbappé'nin penaltısı, Real Madrid'in maçı kurtarmak için son fırsatlarından biriydi; Fransız oyuncu 90+5. dakikada Valles'in muhteşem performansı karşısında penaltıyı kaçırdı ve böylece Betis 1-0'lık üstünlüğünü korurken, kraliyet ekibine bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı.