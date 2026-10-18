Real Madrid ile Sevilla arasındaki karşılaşmada yeni bir hakem tartışması yaşandı. Endülüs ekibinin oyuncuları, Kylian Mbappé'nin Madrid temsilcisinin ikinci golünü kaydettiği atağın başlangıcında faul verilmesi gerektiğini savundu; Jude Bellingham ile Fofana arasındaki ve hakemin faul olarak değerlendirmediği müdahaleye itirazlar yükseldi.

Pozisyon, topun sol kanattan orta sahaya taşınmasının ardından gelişti. Sevilla oyuncuları, Bellingham'ın Fofana ile girdiği ikili mücadelede faul yaptığını düşündü. Ancak Real Madrid atağını sürdürdü ve Mbappé'nin muhteşem golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Yaşanan olay golün geçerliliği konusunda soru işaretleri doğurdu. Sevilla oyuncuları, öncesinde yapılan faulün oyunun durdurulmasına ve atağın iptal edilmesine yol açması gerektiğini düşünürken, hakem herhangi bir faul vermeden maçı yönetmeye devam etti.

Mbappé'nin pozisyonu, maçta tartışma yaratan ilk an değildi. Öncesinde Arda Güler, Peque Fernández'e dirsekle yaptığı müdahalenin ardından kırmızı karttan kurtulmuş, daha sonra Real Madrid'in ilk golünü kaydetmişti. Böylece Sevilla'nın itirazlarına göre Madrid temsilcisinin lehine işleyen hakem kararlarına yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi.