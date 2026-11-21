Real Madrid, cumartesi akşamı Santiago Bernabéu'da oynanan LaLiga'nın 13. hafta mücadelesinde Celta Vigo tuzağından kurtuldu. 1-0 geriye düşen Eflatun-Beyazlılar, maçı 2-1'lik heyecanlı bir galibiyetle tamamladı.

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Rakibinin baskısı karşısında zorlanan Kraliyet ekibi, karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle kazanarak liderlik yarışında Barcelona'yı takip etmeyi sürdürdü.

Real Madrid, mücadele öncesinde bir maç sırasında yaşadığı sert çarpışmanın ardından trajik biçimde hayatını kaybeden Jesús de Miguel için duygusal bir anma töreni düzenledi.

Karşılaşmada Brezilyalı Vinicius Junior da Villarreal maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 4 maçlık cezasını tamamlayarak kadroya döndü. Ancak maça yedek kulübesinde başlayan Vinicius, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Celta Vigo, Real Madrid savunmasındaki boşluklardan yararlanarak daha 6. dakikada ev sahibini şoke etti. Moriba'nın ara pasıyla topla buluşan Galán, ceza sahasının sağ tarafındaki İsveçli Swedberg'e aktardı.

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Swedberg'in yaptığı isabetli ortada Durán topu rahatça ağlara göndererek Galiçya ekibini öne geçirdi ve takımına rakibi karşısında daha fazla özgüven kazandırdı.

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Hızlı bir karşılık vermeye çalışan Real Madrid'in en etkili denemeleri Fransız yıldız Kylian Mbappé'den geldi. Mbappé'nin şutu direğin yanından auta çıktı. Fransız oyuncu, 36. dakikada ceza sahası içinde Javi Rodríguez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi ve eşitlik için altın değerinde bir fırsat doğdu.

Ancak Fransız golcü, topu üst direğin üzerinden auta göndererek penaltıyı garip bir şekilde kaçırdı ve takımını ilk yarı bitmeden geri dönme fırsatından mahrum bıraktı.

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Celta Vigo karşılaşmanın bazı bölümlerinde üstünlüğünü sürdürürken Real Madrid rakip savunmayı aşmakta zorlandı. Kırılma anı 66. dakikada geldi: Topu kazanan Kraliyet ekibi hızlı bir hücuma çıktı, Mbappé topu ustalıkla Jude Bellingham'a aktardı. İngiliz oyuncunun sert şutunda kaleci Radu topu kurtaramadı ve skor 1-1'e geldi.

Vinicius Junior'ın 66. dakikada oyuna girmesiyle Real Madrid hücumu daha canlı ve hızlı bir görüntüye kavuştu. Takım, galibiyet golü için baskısını artırdı.

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Brezilyalı yıldız, kritik anda sahneye çıktı. Vinicius'un ceza sahasına yaptığı ortaya kaleci Radu ilk etapta müdahale etti, ancak dönen top Carlos Espí'nin önüne düştü. Espí, 85. dakikada sağ ayağıyla topu ağlara göndererek Bernabéu taraftarlarını sevince boğdu ve ev sahibini öne geçirdi.

Yaz transfer döneminde Levante'den Real Madrid'e katılan Espí'nin golü sayesinde Kraliyet ekibi, beklenen seviyenin altında kalan oyununa rağmen lig yarışındaki konumunu tehdit eden bir puan kaybından kurtulmayı başardı.

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Öte yandan şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri karşısında olumlu bir sonuca oldukça yaklaşan Celta Vigo, sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla puanını Barcelona ile eşitleyen Real Madrid, Katalan ekibinin pazar günü öğle saatlerinde oynayacağı Villarreal maçına kadar geçici olarak ikinci sırada yer alacak. Bu karşılaşma Barcelona'ya yeniden tek başına liderliğe yükselme fırsatı sunuyor.