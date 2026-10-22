Real Madrid forveti Fransız Kylian Mbappé, Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior'ın üzüntüsünün doğal bir durum olduğunu, bunun ise onun Madrid temsilcisine en iyisini sunma arzusundan kaynaklandığını belirtti.

Vinicius, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da takımının Leipzig'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir kez daha soluk bir performans ortaya koydu.

Vinicius ilk 11'de sahaya çıktı ancak teknik direktör Jose Mourinho 70. dakikada onu takım arkadaşı Jan Diomande ile değiştirmeye karar verdi. Diomande yalnızca 20 dakikada bir gol attı ve bir gol pası verdi.

Vinicius Junior, bu sezonun başından itibaren düşen performansı nedeniyle Real Madrid taraftarlarının öfkeli ıslıkları arasında sahadan başı önünde ayrıldı.

Leipzig maçının ardından Vinicius hakkında soru yöneltilen Mbappé, "Movistar" ağına şu yanıtı verdi: "Sorun değil. Vinicius'un üzgün hissetmesi iyi bir şey çünkü takıma ve taraftarlara çok şey sunmak istiyor. Sakin kalması ve kendisiyle gurur duyması gerekiyor. O, büyük bir yeteneğe sahip harika bir oyuncu."

Kendi durumunu da değerlendiren ve gelişmesi gerektiğini kabul eden Fransız, "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Ben iyiyim. Daha fazlasını yapabilirim. Ben her zaman daha fazla çaba sarf etmesi gereken oyunculardanım. Benim gibi bir oyuncu için bu asla yeterli değil."

Fransız oyuncu, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü galibiyeti hakkında da şu yorumu yaptı: "İlk sekiz sıraya ulaşmak için her puanın önemli olduğunu biliyoruz. Mümkün olduğunca çok maç kazanmamız gerekiyor; üç maç kazandık."

Son olarak Real Madrid'in önümüzdeki pazar günü Barcelona ile oynayacağı El Clasico maçından söz etti: "Sadece bugünkü maçı düşünüyorduk. Pazar günü olacaklara gelince, bunu şimdi düşünebiliriz. Bundan önce takım pazar günkü maçı düşünmüyordu."















