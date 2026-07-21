Arjantin Milli Takımı'nın soyunma odasından sızan bilgiler, kaleci Emiliano Martinez'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı ilk devre ile ikinci devre arasında takım arkadaşlarına yönelttiği ateşli bir motivasyon mesajını ortaya çıkardı. Bu mesaj, kalede tek bir isabetli şut bile üretemedikleri sönük bir ilk yarının ardından takımı uyandırma çabasıydı.

Yayılan bir videoya göre, "Dibu" Martinez takım arkadaşlarının yüzüne bağırarak şöyle dedi: "Öne çıkın. Korkaklar geriye oynar. Haydi öne çıkalım... Haydi kazanalım." Bu, takımın ilk yarıdaki zayıf performanstan duyduğu hayal kırıklığını yansıtan yoğun bir gerginlik anıydı.

Oyuncuların içindeki hırsı ateşlemeye çalışan tek isim Martinez değildi; kaptan Lionel Messi de takım arkadaşlarına sert sözlerle müdahale etti: "Karakter beyler, karakter. Hep bizde vardı... Şimdi mi kaybettik?" Bu sözlerle onlara 2022 şampiyonluğuna taşıyan mücadele ruhunu hatırlatmaya çalışıyordu.

Bu motivasyon mesajları, Arjantin için felaketle sonuçlanan bir ilk yarının ardından geldi. İspanya oyunun akışına tamamen hâkim oldu ve Arjantin'e gol için gerçek bir fırsat vermedi; bu durum kaleciyi ve Inter Miami forvetini takımı uykusundan uyandırmaya itti.

Ancak coşku dolu sözlere ve ikinci yarıdaki umutsuz çabalara rağmen Arjantin, İspanya karşısında masayı çeviremedi ve finali 1-0 kaybederek unvanı elinde tutma hayaline veda etti. Bu gece, dünya şampiyonunun İspanya'nın düzenli makinesi karşısındaki kırılganlığını gözler önüne serdi.