Hilal'in yeni yıldızı Brezilyalı Gabriel Martinelli, mevcut yaz transfer döneminde takıma katılmaktan ve takımıyla ilk maçına çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hilal, dün akşam SHG Arena'da Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Şebab ile karşılaştığı maçı 2-0 kazandı.

Maç, Martinelli'nin Arsenal'den geldiğinin açıklanmasının ardından yalnızca 24 saat sonra Hilal ile ilk kez sahaya çıkmasına tanıklık etti. Oyuncu, 67. dakikada Sultan Mendeş'in yerine oyuna dahil oldu ancak herhangi bir gol atmayı ya da asist yapmayı başaramadı.

Brezilyalı yıldız, maçın ardından Suudi "El İhbariye" kanalının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Galibiyet için çok mutluyum ve elbette yeni bir ülkede, yeni bir atmosferde, yeni bir takım ve yeni takım arkadaşlarıyla uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var."

Şöyle devam etti: "Burada olduğum için mutluyum, bu benim ve ailemin hayatında yeni bir sayfa. Burada herkes mutlu ve ben çok heyecanlıyım."

Belirtmek gerekir ki Martinelli, sahaya çıktığı andan itibaren tercih ettiği mevki olmayan sağ kanat mevkisinde forma giydi, son dakikalarda ise Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in oyundan çıkmasının ardından sol cepheye kaydı.

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