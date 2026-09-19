Video: Marmuş'un katkısıyla Tottenham kötü gidişata son verdi ve üç golle mağlup oldu

Tottenham Hotspur, Premier Lig'deki hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına bir yenisini ekledi. Londra ekibi, bugün cumartesi günü müsabakanın beşinci haftası kapsamında kendi sahasında Aston Villa'ya 3-2 mağlup olarak bu sezonki ilk galibiyetini aramaya devam ediyor.

İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham, Premier Lig'deki üçüncü mağlubiyetini aldı; takımın iki de beraberliği bulunuyor. Mısırlı Omar Marmoush'un ilk 11'de yer aldığı karşılaşmada Aston Villa, müsabakadaki ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

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Tottenham, ilk dört haftada herhangi bir galibiyet elde edemedikten sonra rotasını düzeltmek amacıyla maça çıktı. Takım, ilk iki haftada Brentford ve Newcastle'a mağlup olarak yola başladı; ardından Nottingham Forest ve Everton ile golsüz berabere kaldı.

Takımın çektiği sıkıntı ligle sınırlı kalmadı; Liverpool'a 3-1 mağlup olduktan sonra İngiltere Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası'na veda etti ve bu durum De Zerbi ile oyuncuları üzerindeki baskıyı artırdı.

Sıkıntıyı katlayan sakatlık ve Aston Villa vuruyor

Tottenham, Aston Villa karşılaşmasında erken bir darbe aldı. Takımın sağ beki İspanyol Pedro Porro, 17. dakikada sakatlanarak sağlık ekibinin hızlı müdahalesiyle sahaya yığıldı.

Sağlık ekibi, oyuncunun durumunu kontrol etmeye ve maça devam etmesine yardımcı olmaya çalıştı, ancak Porro karşılaşmayı sürdüremedi ve De Zerbi yalnızca bir dakika sonra zorunlu bir değişiklik yapmak durumunda kaldı.

İtalyan teknik direktör, 18. dakikada Pedro Porro'nun yerine Archie Gray'i oyuna sürdü; bu, Tottenham'ın maçtaki ilk zorunlu değişikliği oldu.

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Ev sahibi ekibin sıkıntısı Porro'nun sakatlığıyla son bulmadı; takım, ilk yarının uzatma dakikalarında yeni bir darbe aldı ve Aston Villa öne geçme golünü kaydetmeyi başardı.

Gol, 45+4. dakikada Tottenham'ın savunması ve kalecisinin ortak hatasının ardından geldi. Boubacar Kamara'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya Yohann Manzambi güçlü bir vuruşla yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi.

İptal edilen gol, ardından ikinci darbe

Tottenham, ikinci yarının başında maça geri dönmeye çalıştı ve oyuna sonradan giren Mohammed Kudus 60. dakikada beraberlik golünü kaydetmeyi başardı. Ancak ev sahibi ekibin sevinci tamamlanmadı; video yardımcı hakem "VAR" teknolojisinin devreye girmesiyle gol, Robertson'daki ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

67. dakikada Aston Villa, farkı ikiye çıkarmayı başardı. Yohann Manzambi'nin pasının ardından top Jackson'a ulaştı; oyuncu Tottenham defans oyuncusunu geçerek çok güçlü olmayan bir vuruş yaptı, ancak bu vuruş ev sahibi ekibin kalecisini yanılttı ve top ağlara gitti.

Tottenham farkı azaltmak için çabalarını sürdürdü, ancak Aston Villa 79. dakikada yeni bir darbe indirdi; Emiliano Buendía füze gibi bir vuruşla muhteşem bir gol kaydetti.

Gol, Aston Villa oyuncularının hızlı bir atağı ve birkaç pasının ardından geldi. Top John McGinn'e ulaştı; McGinn yerden Buendía'ya pas verdi ve Buendía topu güçlü bir şekilde ağlara gönderdi.

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Tottenham gol orucunu bozuyor

86. dakikada Tottenham, 446 dakika süren bir orucun ardından nihayet bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü kaydetmeyi başardı. Golü, takım arkadaşı Mohammed Kudus'un yerden ortasını değerlendiren ve topu ağlara gönderen Conor Gallagher kaydederek takımın gol kuraklığına son verdi.

Uzatmanın sekizinci dakikasında Tottenham, Hollandalı defans oyuncusu Jan Paul van Hecke aracılığıyla ikinci golü kaydetmeyi başardı, ancak bu, takımı mağlubiyetten kurtarmaya yeterli olmadı.

Bu sonuçla Tottenham'ın puanı iki puanda kalarak Premier Lig puan tablosunda on sekizinci sıraya yerleşti. Aston Villa ise bu sezon müsabakadaki ilk galibiyetini elde ettikten sonra puanını 4'e yükselterek on beşinci sıraya çıktı.

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