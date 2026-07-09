Video... Maradona, 2014: Messi'ye pazarlama nedenleriyle en iyi oyuncu ödülünü vermek adil değil

Mısır’ın, Dünya Kupası son 16 turunda iki takımın oynadığı son maçın ardından Uluslararası Futbol Federasyonu’nu (FIFA) Arjantinli yıldız Lionel Messi’ye kayırmakla suçlamasıyla eş zamanlı olarak, bu konuyla ilgili merhum efsane Diego Armando Maradona’nın daha önceki açıklamaları gündeme getirildi.

Arjantin, özellikle Tango'nun üçüncü golü ve maçın başında Firavunlar'ın Muhammed Salah için penaltı verilmesini talep etmesiyle ilgili büyük hakem tartışmalarına sahne olan maçta Mısır'ı 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, turnuvanın Arjantin lehine yönlendirildiğini ve pazarlama gibi nedenlerle Messi’nin turnuvada kalmasını istediklerini belirtti.

Bu tartışmanın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra, Arjantin efsanesi Maradona’nın eski bir videosu yayıldı. Maradona, bu videoda bir televizyon röportajında, FIFA’nın 2014 Dünya Kupası’nda Messi’ye En İyi Oyuncu Ödülü’nü vererek ona iltifat ettiğini anlatıyordu.

Sosyal medyada geniş çapta yayılan videoda Maradona şöyle dedi: “Messi’ye cenneti bile hediye ederdim. Ancak birinin sırf bir pazarlama planı uğruna hak etmediği bir şeyi kazanması doğru değil.”

Maradona sözlerine şöyle devam etti: “Pazarlama uzmanları, onun kazanmadığı bir şeyi kazanmasını sağlamak istediklerinde bu adil olmaz; çünkü Arjen Robben olağanüstü bir turnuva geçirdi, Müller ise Arjantin maçında inanılmaz bir fedakarlık gösterdi… Öyle değil mi?”

Maradona sözlerine şöyle devam etti: “Ve James Rodríguez… James’ten çok etkilendim.”

Sunucu: “Peki, James Rodríguez.”

Ardından Maradona şöyle dedi: “Bu benim için de geçerli… Artık James Rodríguez’in 2014 Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu olduğu konusunda hemfikiriz.”

Hatırlanacağı üzere, Almanya 2014’te Arjantin’i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmış, Kolombiyalı James Rodríguez ise 6 golle gol krallığına yükselerek Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.