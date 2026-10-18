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Video: Manchester United tökezlemeye devam ediyor, Leeds karşısında bir puanla yetindi

Leeds United - M. United
Leeds United
M. United
Premier Lig
İngiltere

Carrick baskı altında

Manchester United, bu sezonun başından bu yana sendelemeye devam ediyor ve Premier Lig'in yedinci haftasında bugün, pazar günü, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kalmakla yetindi.

Karşılaşmada ilk golü United adına Bryan Mbeumo 35. dakikada, takım arkadaşı Youri Tielemans'ın yerden yaptığı ortayı değerlendirerek kaydetti.

Leeds United ise 51. dakikada forveti Dominic Calvert-Lewin ile beraberliği sağladı. Kornerin ardından Tarık Mahrmuviç kafayla topu İngiliz forvete hazırladı ve o da Manchester United'ın filelerini havalandırdı.

Bu beraberlikle Leeds United puanını 10'a yükselterek yedinci sıraya çıktı; Manchester United ise 7 puanda kalarak on üçüncü sırada yer aldı.

Sezon başından bu yana Manchester United, Premier Lig'de yalnızca bir kez kazanabildi; 4 maçta berabere kalırken 2 maçta yenildi.

Bu kayıp, geçen sezonun ortasında göreve gelen ve takımı üçüncü sıraya taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başaran Manchester United teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskıyı büyük ölçüde artırıyor.



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