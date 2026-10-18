Manchester United, bu sezonun başından bu yana sendelemeye devam ediyor ve Premier Lig'in yedinci haftasında bugün, pazar günü, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kalmakla yetindi.

Karşılaşmada ilk golü United adına Bryan Mbeumo 35. dakikada, takım arkadaşı Youri Tielemans'ın yerden yaptığı ortayı değerlendirerek kaydetti.

Leeds United ise 51. dakikada forveti Dominic Calvert-Lewin ile beraberliği sağladı. Kornerin ardından Tarık Mahrmuviç kafayla topu İngiliz forvete hazırladı ve o da Manchester United'ın filelerini havalandırdı.

Bu beraberlikle Leeds United puanını 10'a yükselterek yedinci sıraya çıktı; Manchester United ise 7 puanda kalarak on üçüncü sırada yer aldı.

Sezon başından bu yana Manchester United, Premier Lig'de yalnızca bir kez kazanabildi; 4 maçta berabere kalırken 2 maçta yenildi.

Bu kayıp, geçen sezonun ortasında göreve gelen ve takımı üçüncü sıraya taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başaran Manchester United teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskıyı büyük ölçüde artırıyor.







