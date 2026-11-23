Gary Neville, eski kulübü Manchester United'ın Anfield'da Liverpool'a 4-0 yenilerek dağılışını canlı yayında izlerken dayanma noktasına geldi. Efsanevi bek, savunma performansına duyduğu büyük şaşkınlığı kendine tokat atarak gösterince diğer yorumcuları hayrete düşürdü.

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Kırmızı kart ve savunmadaki çöküş stüdyoda tepkiye yol açtı

Liverpool'un Anfield'da fırtına gibi estiği maç, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'daki dönemine ağır bir darbe indirdi. Matthijs de Ligt'ın pozisyonunu kaybetmesinin ardından Alexander Isak'ı düşüren Leny Yoro, henüz 10 dakika dolmadan kırmızı kart görünce konuk ekibin planları altüst oldu.

Yoro, De Ligt ve Lisandro Martinez'in yer aldığı ilk 11'deki savunma hattı, aralıksız ataklar karşısında zorlandı. Harry Maguire'ın oyuna alınması bile Liverpool'un hücumlarını durduramadı. Liverpool, bir yaz daha ihmal edilerek zayıflayan savunmanın açıklarını değerlendirdi.

Maçı Sky Sports stüdyosundan izleyen Neville, maç sonrası değerlendirmede öfkesine hâkim olamadı. Tuhaf çıkışı Jamie Carragher'ı güldürdü ve yayın ekibini de eğlendirdi.

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Sky Sports'ta yaşanan çöküşü değerlendiren eski United kaptanı, savunmacıların zayıf beden dilini eleştirdi. Savunma hattının maçlarda hiçbir zaman tetikte görünmediğini söyledi.

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Neville, "Hiçbirini hazır, tetikte, kafasında bir şeyler oturmuş gibi görmüyorum (başını işaret ediyor)" dedi. "Hiçbirini böyle görmüyorum. Şöyle görünüyorlar..."

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Neville birkaç saniye boşluğa baktı. Ardından her seferinde "Kendine gel" diyerek yüzüne iki kez tokat attı ve sözlerini "Man Utd'da oynuyorsunuz!" diye tamamladı.

Savunma krizi Pochettino'yu düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı

Bu mağlubiyetin ardından United, 11 Premier League maçında aldığı tek galibiyetle düşme hattında kaldı. Ayrıca Avrupa'nın en büyük beş ligindeki bütün takımlardan daha fazla gol yedi.

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Neville, Pochettino'nun bir yıllık sakatlık arasının ardından De Ligt'ı ilk 11'de başlatma kararını özellikle eleştirdi. Ancak yorumcu, bir yıl sahalardan uzak kaldıktan sonra dönmenin ne kadar zor olduğunu da kabul etti.

Neville, "Ona çok üzülüyorum" diye ekledi. "Yaklaşık 3,4 litre bira içtikten sonra futbol oynamak gibi. Tuhaf bir his. Ona çok üzülüyorum, izlemesi endişe verici."

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Pochettino'yu savunmada acil bir yeniden yapılanma bekliyor

Pochettino, United'ı düşme hattından çıkarma ve 11 lig maçındaki tek galibiyetin üzerine yenilerini ekleme mücadelesiyle karşı karşıya. Avrupa'nın en büyük beş liginde en çok gol yiyen savunmayı düzeltmek en büyük önceliği olacak. Bir yıllık aranın ardından De Ligt'ın fiziksel durumunu dikkatle yönetmek de kritik önem taşıyacak. Savunmada hızlı bir iyileşme olmazsa United, kümede kalma mücadelesinin daha da içine çekilebilir.