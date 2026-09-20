Manchester United, bugün pazar günü İngiltere Premier Lig'in beşinci haftasında karşılaştığı ev sahibi Fulham'dan son dakika beraberliğini kaparak yakın bir yenilgiden kurtuldu.

Fulham, United oyuncusu Lisandro Martinez'in 63. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti.









Dakikalar skorda herhangi bir değişiklik olmadan geçerken ve maç Fulham'ın galibiyetine doğru giderken, Manchester United 89. dakikada Matheus Cunha ile beraberliği yakaladı.









Böylece Manchester United, önceki iki haftada Manchester City'ye tek golle ve Brighton'a 3-2 mağlup olmasının ardından üst üste üçüncü haftada da galibiyete hasret kaldı.

Manchester United'ın puanı 5'e ulaşarak puan tablosunda on ikinci sıraya yerleşti; Fulham ise 2 puanla sondan bir önceki sırada yer aldı.

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