Manchester City taraftarları, takımın eski yıldızı Belçikalı Kevin De Bruyne'nin bu salı akşamı Etihad Stadyumu'na dönüşünü coşkuyla kutladı.

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De Bruyne, İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erdikten sonra 2025 yazında serbest transferle İtalyan ekibi Napoli'ye giderek Manchester City'den ayrılmıştı.

Bu akşam De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İngiliz ekibiyle karşılaşmak üzere Napoli formasıyla Manchester City'nin kalesine geri döndü.

Manchester City taraftarları, eski yıldızlarını üzerinde "Kral Kevin" yazan dev bir pankartla şaşırttı.

Getty Images

Manchester City de "X" hesabı üzerinden De Bruyne'nin Etihad Stadyumu'na dönüşünü selamladı.

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İngiliz kulübü, De Bruyne'nin Etihad Stadyumu'na girişini gösteren bir video paylaşarak "Tekrar hoş geldin" notunu düştü ve iki emoji ekledi: Biri takımın forma rengi olan gök mavisi bir kalp, diğeri ise bir kraliyet tacıydı. Paylaşım, "Kral Kevin" lakabına gönderme yapıyordu.

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De Bruyne, Manchester City'ye âşık

Belçikalı Kevin De Bruyne, Manchester City yönetimine duyduğu sevginin, kulübün mali kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmasından etkilenmediğini vurguladı. Bu durum, oyuncunun İngiliz devindeki mirasına gölge düşürebilir.

De Bruyne, City'nin altın çağında altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanarak kulübün tüm zamanların en büyük oyuncularından biri haline geldi.

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Ancak City, 2009 ile 2018 yılları arasında Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiğine dair 100'den fazla suçlamada kendisini suçlu bulan kararı bozduramazsa bu şampiyonlukların bir kısmı geri alınabilir.

De Bruyne dün, pazartesi günü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bir futbolcu olarak başardıklarımla gurur duyuyorum ve açıkçası burası benim kulübüm. Kulübün sahiplerini seviyorum."

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Belçikalı yıldız şöyle devam etti: "Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ile bir kulübün nasıl satın alınacağı hakkında bile konuştum. Bu kulübe karşı sevgiden başka bir şey hissetmiyorum ve bu asla değişmeyecek, oradaki insanların 10 yıl boyunca bana ve aileme nasıl davrandığı da öyle."

Belçikalı milli oyuncu, City'ye yöneltilen mali ihlaller ışığında saha içindeki başarılarının şaibeli hale geldiği yönündeki iddiaları da reddetti.

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De Bruyne şöyle konuştu: "Hayatta kurallar vardır ama herkes sınırlarında oynar. Ben beyaz çizgilerin arasında oynadım. Diğer oyuncularla rekabet ettim, takımlarımla ve oyuncularla pek çok deneyim yaşadım. Her şeyden çok değer verdiğim şey bu."