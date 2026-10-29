Manchester City, çarşamba gecesi Carabao Kupası'nda çeyrek finale yükseldi ancak Etihad Stadyumu'nda gerilim dolu bir gece yaşandı. Sahadaki mücadele büyük çekişmeye sahne olurken Erling Haaland, tek bir dakika bile oynamamasına rağmen ilgi odağı olmayı başardı.

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Haaland'ın viral olan kutlaması geceye damga vurdu

Manchester City'nin Carabao Cup'ta bir kupa daha kazanma umudu sürüyor, ancak Enzo Maresca'nın ekibi turu geçmek için büyük çaba harcamak zorunda kaldı. Sahada dikkat çeken eksiklerden biri, yoğun lig fikstürü öncesinde Maresca tarafından dinlendirilen Haaland'dı. Norveçli yıldız, takım arkadaşlarının bu zorlu mücadelede tur arayışını 2-2 biten maç boyunca kenardan izledi. Bu, forveti hafta sonu aynı rakibe karşı oynanacak Premier League rövanşına dinç çıkarmayı amaçlayan taktik bir karardı.

Oynamamasına rağmen Haaland, maç sonrası kutlamalara katılmadan duramadı. Takım arkadaşları güçlükle elde ettikleri galibiyeti kutlarken sahaya çıkan forvet, kendiliğinden dans etmeye başladı ve kısa sürede hem taraftarların hem de kameraların dikkatini çekti. Neşeli hareketleri sosyal medyada hızla yayıldı ve gol atmadığı zamanlarda bile kulübün en çok öne çıkan ismi olduğunu gösterdi. O zamandan beri viral olan “Haaland dansı” görüntüleri, kulüp için baskının yüksek olduğu bu gecede taraftarlara forvetin kişiliğinden bir kesit sundu.

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Manchester City, Brighton karşısında elenmekten kurtuldu

Etihad Stadyumu'ndaki heyecan dolu karşılaşmada Manchester City, dirençli Brighton karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen geri dönerek karakter gösterdi. Normal sürede ev sahibini maçta tutan goller Mateo Kovacic ve Vitor Reis'ten geldi. Ancak asıl kahraman, penaltı atışlarında Yasin Ayari ve Lewis Dunk'ın vuruşlarını kurtaran kaleci Geronimo Rulli oldu. Ardından Rayan Cherki soğukkanlılığını koruyarak belirleyici penaltıyı gole çevirdi ve takımına penaltılarda 4-3'lük galibiyeti getirdi. Bu sonuç, Manchester City'nin sezonun ilerleyen bölümünde Wembley'e bir kez daha gitme hedefini canlı tuttu.

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Brighton'ın Premier League devini son ana kadar zorlaması, takımın kalitesini açıkça ortaya koydu. Yenilgiye rağmen Brighton, eleme maçlarında en iyilerle mücadele edebileceğini gösterdi. Manchester City açısından ise bu zorlu galibiyet, en golcü oyuncusu ilk 11'de yer almasa bile kadro derinliğini ve kazanma zihniyetini gözler önüne serdi.

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Gözler çeyrek finalde

Bir üst tura yükselen Manchester City, artık Carabao Cup'taki sıradaki rakibine odaklanabilir. Kura, kupa arayışını sürdüren City'yi kazanması için güçlü favori olacağı Bradford City ile eşleştirdi. Ancak Brighton karşısında yaşadığı zor anlar, eleme maçlarında hiçbir rakibin hafife alınmaması gerektiğini hatırlattı.

Maresca'nın önceliği ise şimdi yeniden Premier League'e dönecek. Takımını cumartesi günü Brighton ile kısa süre içinde oynayacağı bir başka maç bekliyor.