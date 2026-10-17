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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Video: Manchester City, Ipswich Town karşısında aldığı zorlu galibiyetle Avrupa'daki yaralarını sardı

M.City - Ipswich Town
M.City
Ipswich Town
Premier Lig
E. Haaland
M.City - Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
İngiltere
Norveç
Fransa

City, Premier Lig'de tam not almaya devam etti

Norveçli yıldız Erling Haaland, bugün oynanan Premier Lig'in yedinci hafta maçında Manchester City'nin konuk ettiği Ipswich Town'ı 3-2 yenmesine öncülük etti.

Bu galibiyetle City, puanını 21'e yükseltti ve ligde tüm maçlarını kazanarak liderliğini sürdürdü. Ipswich Town ise 9 puanda kalarak onuncu sırada yer aldı.


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Manchester City'de Phil Foden, 19. dakikada takım arkadaşı Jeremy Doku'nun asistiyle öne geçişi sağladı. Ancak konuk ekip 21. dakikada hızlı bir şekilde eşitliği yakaladı; Abdul Wattara'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Daizen Maeda golü kaydetti.

34. dakikada Norveçli yıldız Erling Haaland, Hırvat takım arkadaşı Mateo Kovacic'in ortasını kafayla ağlara göndererek ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi.

Haaland, 69. dakikada fiziksel gücüyle savunma oyuncusunu geçtiği bir topta ustalıkla filelere göndererek City'nin üçüncü golünü kaydetti.

Son dakikalarda heyecan

Maçın son dakikaları heyecana sahne oldu. Norveçli forvet 85. dakikada mavi-beyazlı ekip adına bir gol daha buldu, ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Hakemin City savunmacısı Marc Guehi'den penaltı kararı vermesiyle Ipswich Town'ın umutları yeniden canlandı. Zian Flemming, 90. dakikada penaltıyı başarıyla gole çevirerek konuk ekibin ikinci golünü kaydetti.

City, maçın kalan bölümünde 3-2'lik skoru korumayı başardı ve Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında kendi sahasında Paris Saint-Germain'e 4-2 yenilmesinin ardından galibiyet yoluna geri döndü.


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