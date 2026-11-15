Fas Kraliyet Ordusu (AS FAR), Mısır'daki Süveyş Kanalı İdaresi Stadı'nda bu Pazar günü oynanan final maçında Güney Afrika ekibi Sundowns kadın takımını (3-1) mağlup ederek Kadınlar Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

İman Tores 23 ve 77. dakikalarda iki gol kaydederken, Hiba el-Yusufi 37. dakikada ikinci golü ekledi. Böylece askeri takım, 2022 ve 2025 sezonlarındaki şampiyonluklarının ardından tarihindeki üçüncü kupasını kazanarak kadın futbolunda Afrika'nın büyük kulüpleri arasındaki yerini pekiştirdi.

Böylece Kraliyet Ordusu, bugünkü şampiyonluğundan önce iki kez kupa kazandıktan sonra, hem şampiyonluğunu başarıyla savunan ilk takım hem de turnuvayı üç kez kazanan ilk takım oldu.

Bu şampiyonluk, Kraliyet Ordusu takımına 2028 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez, 2025 yazında düzenlenen erkekler Kulüpler Dünya Kupası örneğinde genişletilmiş bir formatla düzenlenecek olan Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandırıyor.

Kraliyet Ordusu kadın takımının şampiyonluğu, Fas futbolunun hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde, erkekler ve kadınlar kategorilerinde hakimiyetini perçinledi.

Bireysel ödüllerde Fas hakimiyeti

Kraliyet Ordusu kadın futbol takımının oyuncuları, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns karşısında kıta kupasını kazanmalarının ardından, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin altıncı sezonunun bireysel ödüllerinde üç ödül kazanarak hakimiyetlerini ortaya koydu.

Hatice er-Remişi, turnuva boyunca sergilediği performansın takdiri olarak turnuvanın en iyi kalecisi ödülüne layık görüldü. Takım arkadaşı İman Tores ise dört golle gol krallığında zirveyi tamamlayarak en iyi forvet ödülünü aldı.

Askeri takımın kaptanı Gazlan eş-Şebbak ise altıncı sezonun en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Böylece Fas futbolunun temsilcileri, kıta müsabakasındaki en önemli bireysel ödüllerdeki hakimiyetini tamamlamış oldu.

Amerika'da Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası

Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'nın ilki, 5-30 Ocak 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri, FIFA Konseyi Bürosu'nun 22 Ekim 2026'da bunu teyit etmesinin ardından 2028 Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Ev sahibi şehirler ve stadyumlar daha sonra açıklanacak.

Turnuvanın ilk sezonu, altı kıta konfederasyonunu temsil eden seçkin kadın futbol kulüplerinden oluşan 19 takımı bir araya getiriyor.

Altı kulüp ön elemede yer alacak ve kazanan üç kulüp, bir sonraki aşamada 13 kulübe katılmaya hak kazanacak. Bu aşamada takımlar, her biri dört takımdan oluşan dört gruba ayrılacak ve her gruptan ilk iki sırayı alan takımlar eleme turuna yükselecek.

İlk sezonun kontenjanları şu şekilde dağılıyor:

Asya Futbol Konfederasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu: Her konfederasyon için iki doğrudan kontenjan ve bir ön eleme kontenjanı.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği: Beş doğrudan kontenjan ve bir ön eleme kontenjanı.

Okyanusya Futbol Konfederasyonu: Ön elemede bir kontenjan.