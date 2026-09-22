Suudi Arabistanlı medya mensubu Velid el-Ferrac, son saatlerde ortaya çıkan, Brezilyalı Malcom'un yarın Cidde'de başlayacak Körfez 27'de Birleşik Arap Emirlikleri ile forma giyeceğine dair haberlere yanıt verdi.

Son saatlerde sosyal medya platformlarında, Brezilyalı Malcom'un Emirlik vatandaşlığını aldığına ve yarın Suudi Arabistan'da başlayacak "Körfez 27" turnuvasına katılan milli takıma dahil edildiğine dair haberler dolaşıma girdi.

Birleşik Arap Emirlikleri milli takımı, ikinci grupta Katar, Bahreyn ve Yemen milli takımlarıyla birlikte yer alıyor.

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El-Ferrac, "Rotana Sport ma'a Velid" programı aracılığıyla bu haberlerle alay ederek, bu tür haberlerin "poster" işi yapan bir kişi tarafından geldiğini, insanların ise alay edip söylentilerin peşinden sürüklendiğini söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Haberleri WhatsApp gruplarından almayın, beni öldürdünüz, bu anneler grubu, bunu bırakın... Vallahi bu bir hikâye (garip bir hikâye)".

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz ağustos ayında Emirlikli El-Cezire, Suudi takımıyla geçirdiği başarılı bir dönemin ardından Hilal'den gelen Brezilyalı Malcom ile anlaşmıştı.







